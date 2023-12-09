小一派位｜小一統一派位選校　全港385間小班教學學校名單

▲ 全港385間小班教學學校名單。

【小一派位/統一派位/小班教學】小一自行派位結果已於11月20日揭盅，若在此階段不獲取錄的申請學童，家長就需要參加小一統一派位，家長可按小朋友需要選擇合適的學校。自教育局於2009年起推行小班教學，過去10多年來實行的小學愈來愈多，截止2023/24學年，有385間小學實施小班教學，家長亦可以作為選校的參考之一。TOPick整理了實施小班教學的小學名單，助家長揀選心儀小學。

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小班教學有助教師更加關注學生的學習差異，教育局在2009年起開始逐步在官津小學實施小班教學，2022學年全港共有369間小班教學的小學，至2023學年增至385間。教育局在今年初公布，將於2024/25學年起，安排3區校網學校全數實施小班教學，包括油尖旺31校網、九龍城35校網及元朗73校網，合共7所小學，屆時全港實施小班教學的小學將逾90%。

以下為本港2023/24學年實施小班教學的小學名單：

港島區

校網 地區 學校 11 中西區 英皇書院同學會小學

英皇書院同學會小學第二校

聖公會聖馬太小學

聖嘉祿學校

聖士提反女子中學附屬小學

香港潮商學校

天主教總堂區學校

李陞小學

新會商會學校

聖公會呂明才紀念小學 12 灣仔 佛教黃焯菴小學

寶覺小學

保良局金銀業貿易場張凝文學校

東華三院李賜豪小學

寶血小學

李陞大坑學校

聖公會聖雅各小學

軒尼詩道官立小學

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

官立嘉道理爵士小學

北角官立小學（雲景道） 14 東區 北角循道學校

丹拿山循道學校

啟基學校（港島）

太古小學

佛教中華康山學校

北角衞理小學

北角官立小學

番禺會所華仁小學

香港嘉諾撒學校

聖公會聖米迦勒小學

滬江小學 16 東區 基督教香港信義會信愛學校

慈幼學校

筲箕灣崇真學校

培僑小學

救世軍中原慈善基金學校

救世軍韋理夫人紀念學校

勵志會梁李秀娛紀念小學

筲箕灣官立小學

愛秩序灣官立小學

天主教明德學校

中華基督教會基灣小學

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）

香港中國婦女會丘佐榮學校

聖公會柴灣聖米迦勒小學 18 東區 鴨脷洲街坊學校

嘉諾撒培德學校

華富邨寶血小學

海怡寶血小學

聖公會田灣始南小學

聖公會置富始南小學

聖伯多祿天主教小學

香島道官立小學

香港南區官立小學

東華三院鶴山學校

香港仔聖伯多祿天主教小學

九龍區

校網 地區 學校 31 油尖旺 東莞同鄉會方樹泉學校

佐敦道官立小學

東華三院羅裕積小學

廣東道官立小學

嘉諾撒聖瑪利學校

中華基督教會灣仔堂基道小學 32 油尖旺 中華基督教會基全小學

路德會沙崙學校

塘尾道官立小學

鮮魚行學校

大角嘴天主教小學 34 九龍城 九龍婦女福利會李炳紀念學校

中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）

聖公會聖匠小學

九龍靈光小學

基督教香港信義會紅磡信義學校

天主教領島學校

聖公會牧愛小學

合一堂學校

馬頭涌官立小學

農圃道官立小學

獻主會小學

獻主會聖馬善樂小學

聖公會聖十架小學 35 九龍城 聖公會奉基小學

聖公會奉基千禧小學

葛量洪校友會黃埔學校

馬頭涌官立小學（紅磡灣）

天神嘉諾撒學校

聖公會聖提摩太小學 40 深水埗 五邑工商總會學校

長沙灣天主教小學

深水埔街坊福利會小學

香港四邑商工總會新會商會學校

福榮街官立小學

天主教善導小學

聖公會基愛小學

深水埗官立小學

李鄭屋官立小學

基督教香港信義會深信學校

旅港開平商會學校

瑪利諾神父教會學校（小學部） 41 九龍城 九龍塘天主教華德學校

耀山學校

九龍塘官立小學

華德學校 43 黃大仙 聖博德學校

浸信會天虹小學

黃大仙天主教小學

孔教學院大成小學

聖公會基德小學

天主教博智小學

嘉諾撒小學

黃大仙官立小學

福德學校

獻主會溥仁小學

天主教伍華小學

保良局陳南昌夫人小學 45 黃大仙 彩雲聖若瑟小學

中華基督教會基華小學

中華基督教會基慈小學

伊斯蘭鮑伯濤紀念小學

聖文德天主教小學

慈雲山聖文德天主教小學

聖博德天主教小學（蒲崗村道）

慈雲山天主教小學

嘉諾撒小學（新蒲崗）

真鐸學校

嗇色園主辦可立小學

保良局錦泰小學 46 觀塘 佐敦谷聖若瑟天主教小學

佛教慈敬學校

迦密梁省德學校

浸信宣道會呂明才小學

坪石天主教小學

天主教柏德學校

聖公會九龍灣基樂小學

九龍灣聖若翰天主教小學 48 觀塘 聖公會聖約翰曾肇添小學

香港道教聯合會雲泉學校

閩僑小學

聖若翰天主教小學

樂善堂楊仲明學校

中華基督教會基法小學（油塘）

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校

聖愛德華天主教小學

樂華天主教小學

基督教聖約教會堅樂小學

秀明小學

秀茂坪天主教小學

中華基督教會基法小學

聖安當小學

天主教佑華小學

觀塘官立小學（秀明道）

觀塘官立小學

藍田循道衛理小學

聖公會基顯小學

聖公會基樂小學

新界區

校網 地區 學校 62 荃灣 深井天主教小學

柴灣角天主教小學

靈光小學

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學

路德會聖十架學校

中華基督教會基慧小學

荃灣潮州公學

荃灣公立何傳耀紀念小學

中華基督教會全完第一小學

海壩街官立小學 64 荃灣、葵青 嗇色園主辦可信學校

梨木樹天主教小學

聖公會主愛小學（梨木樹）

石籬天主教小學

石籬聖若望天主教小學

慈幼葉漢小學

聖公會主愛小學

慈幼葉漢千禧小學 65 葵青 中華傳道會許大同學校

基督教香港信義會葵盛信義學校

柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校

東華三院高可寧紀念小學

中華基督教會基真小學

佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）

亞斯理衛理小學

祖堯天主教小學

聖公會主恩小學

聖公會仁立小學

聖公會仁立紀念小學

中華基督教會全完第二小學

佛教林金殿紀念小學 66 葵青 郭怡雅神父紀念學校

東華三院黃士心小學

東華三院周演森小學

青衣商會小學

中華傳道會呂明才小學

荃灣商會學校

聖公會青衣邨何澤芸小學

聖公會青衣主恩小學

保良局陳溢小學

保良局世德小學

仁濟醫院趙曾學韞小學

聖公會何澤芸小學 70 屯門 五邑鄒振猷學校

保良局莊啟程第二小學

柏立基教育學院校友會何壽基學校

香港紅卍字會屯門卍慈小學

台山商會學校

世界龍岡學校劉德容紀念小學

香港路德會增城兆霖學校

仁德天主教小學

中華基督教會何福堂小學

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學

僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校

仁濟醫院羅陳楚思小學

道教青松小學

道教青松小學（湖景邨）

屯門官立小學

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 71 屯門 青山天主教小學

伊斯蘭學校

圓玄學院陳國超興德小學

路德會呂祥光小學

聖公會蒙恩小學

順德聯誼總會胡少渠紀念小學

東華三院鄧肇堅小學

仁濟醫院何式南小學

仁愛堂劉皇發夫人小學

中華基督教會拔臣小學

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學

順德聯誼總會李金小學

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校

順德聯誼總會何日東小學 72 元朗 樂善堂梁銶琚學校

樂善堂梁銶琚學校（分校）

基督教培恩小學

伊利沙伯中學舊生會小學

伊利沙伯中學舊生會小學分校

元朗公立中學校友會鄧英業小學

天水圍天主教小學

元朗寶覺小學

東華三院姚達之紀念小學（元朗）

東華三院李東海小學

獅子會何德心小學

天水圍循道衞理小學

香港青年協會李兆基小學

香港普通話研習社科技創意小學

中華基督教青年會小學

宣道會葉紹蔭紀念小學

順德聯誼總會伍冕端小學

十八鄉鄉事委員會公益社小學

金巴崙長老會耀道小學

聖公會天水圍靈愛小學

潮陽百欣小學

香港潮陽小學

嗇色園主辦可銘學校

天水圍官立小學 73 元朗 元朗朗屏邨東莞學校

光明學校

元朗公立中學校友會小學

元朗朗屏邨惠州學校

佛教陳榮根紀念學校

元朗商會小學

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校

南元朗官立小學 74 元朗 錦田公立蒙養學校

光明英來學校

八鄉中心小學

惇裕學校

通德學校

佛教榮茵學校

港澳信義會黃陳淑英紀念學校

元朗官立小學 80 北區 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校

石湖墟公立學校

東華三院港九電器商聯會小學

東華三院馬錦燦紀念小學

金錢村何東學校

東莞學校

育賢學校

香海正覺蓮社佛教正慧小學

鳳溪創新小學

鳳溪第一小學

上水惠州公立學校

聖公會榮真小學

曾梅千禧學校

李志達紀念學校 81 北區 方樹福堂基金方樹泉小學

打鼓嶺嶺英公立學校

基督教粉嶺神召會小學

寶血會培靈學校

香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校

五旬節靳茂生小學

五旬節于良發小學

鳳溪廖潤琛紀念學校

粉嶺官立小學

粉嶺公立學校

上水宣道小學

聖公會嘉福榮真小學

東華三院曾憲備小學

救世軍中原慈善基金皇后山學校 83 北區 福德學社小學

沙頭角中心小學 84 大埔 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校

三水同鄉會禤景榮學校

大埔浸信會公立學校

聖公會阮鄭夢芹小學

聖公會阮鄭夢芹銀禧小學

大埔崇德黃建常紀念學校

保良局田家炳小學

林村公立黃福鑾紀念學校

大埔循道衛理小學

保良局田家炳千禧小學

仁濟醫院蔡衍濤小學

香港教育大學賽馬會小學

天主教聖母聖心小學

新界婦孺福利會有限公司梁省德學校

港九街坊婦女會孫方中小學

大埔官立小學 88 沙田 迦密愛禮信小學

東莞工商總會張煌偉小學

循理會白普理基金循理小學

循理會美林小學

東華三院冼次雲小學

保良局王賜豪（田心谷）小學

九龍城浸信會禧年（恩平）小學

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

沙田官立小學

聖母無玷聖心學校

香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 89 沙田 馬鞍山聖若瑟小學

九龍城浸信會禧年小學

香港道教聯合會純陽小學

吳氏宗親總會泰伯紀念學校

保良局雨川小學

聖公會馬鞍山主風小學

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學

基督教香港信義會馬鞍山信義學校

保良局莊啟程小學

馬鞍山靈糧小學

馬鞍山循道衛理小學 91 沙田 沙田圍胡素貞博士紀念學校

慈航學校

天主教聖華學校

保良局蕭漢森小學

沙田崇真學校

基督教香港信義會禾輋信義學校

路德會梁鉅鏐小學

救世軍田家炳學校

沙田循道衛理小學

世界龍岡學校黃耀南小學 95 西貢 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校

西貢中心李少欽紀念學校

仁濟醫院陳耀星小學

東華三院王余家潔紀念小學

保良局馮晴紀念小學

順德聯誼總會梁潔華小學

基督教神召會梁省德小學

基督教宣道會宣基小學

博愛醫院陳國威小學

佛教志蓮小學

保良局黃永樹小學

景林天主教小學

將軍澳天主教小學

仁愛堂田家炳小學

港澳信義會小學

港澳信義會明道小學

天主教聖安德肋小學

將軍澳循道衛理小學

聖公會將軍澳基德小學

西貢崇真天主教學校（小學部）

將軍澳官立小學

樂善堂劉德學校 96 離島 南丫北段公立小學 97 離島 國民學校

長洲聖心學校

中華基督教會長洲堂錦江小學 98 離島 梅窩學校

中華基督教會大澳小學

青松侯寶垣小學

寶安商會溫浩根小學

靈糧堂秀德小學

杯澳公立學校

香港教育工作者聯會黃楚標學校

救世軍林拔中紀念學校

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

東涌天主教學校 99 離島 聖家學校

聖公會偉倫小學

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責任編輯：林愛娜