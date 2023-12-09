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小一派位｜小一統一派位選校　全港385間小班教學學校名單

中小學 09:00 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

全港385間小班教學學校名單。

【小一派位/統一派位/小班教學】小一自行派位結果已於11月20日揭盅，若在此階段不獲取錄的申請學童，家長就需要參加小一統一派位，家長可按小朋友需要選擇合適的學校。自教育局於2009年起推行小班教學，過去10多年來實行的小學愈來愈多，截止2023/24學年，有385間小學實施小班教學，家長亦可以作為選校的參考之一。TOPick整理了實施小班教學的小學名單，助家長揀選心儀小學。

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小班教學有助教師更加關注學生的學習差異，教育局在2009年起開始逐步在官津小學實施小班教學，2022學年全港共有369間小班教學的小學，至2023學年增至385間。教育局在今年初公布，將於2024/25學年起，安排3區校網學校全數實施小班教學，包括油尖旺31校網、九龍城35校網及元朗73校網，合共7所小學，屆時全港實施小班教學的小學將逾90%。

以下為本港2023/24學年實施小班教學的小學名單：

港島區

校網地區學校
11中西區英皇書院同學會小學
英皇書院同學會小學第二校
聖公會聖馬太小學
聖嘉祿學校
聖士提反女子中學附屬小學
香港潮商學校
天主教總堂區學校
李陞小學
新會商會學校
聖公會呂明才紀念小學
12灣仔佛教黃焯菴小學
寶覺小學
保良局金銀業貿易場張凝文學校
東華三院李賜豪小學
寶血小學
李陞大坑學校
聖公會聖雅各小學
軒尼詩道官立小學
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
官立嘉道理爵士小學
北角官立小學（雲景道）
14東區北角循道學校
丹拿山循道學校
啟基學校（港島）
太古小學
佛教中華康山學校
北角衞理小學
北角官立小學
番禺會所華仁小學
香港嘉諾撒學校
聖公會聖米迦勒小學
滬江小學
16東區基督教香港信義會信愛學校
慈幼學校
筲箕灣崇真學校
培僑小學
救世軍中原慈善基金學校
救世軍韋理夫人紀念學校
勵志會梁李秀娛紀念小學
筲箕灣官立小學
愛秩序灣官立小學
天主教明德學校
中華基督教會基灣小學
中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
香港中國婦女會丘佐榮學校
聖公會柴灣聖米迦勒小學
18東區鴨脷洲街坊學校
嘉諾撒培德學校
華富邨寶血小學
海怡寶血小學
聖公會田灣始南小學
聖公會置富始南小學
聖伯多祿天主教小學
香島道官立小學
香港南區官立小學
東華三院鶴山學校
香港仔聖伯多祿天主教小學

九龍區

校網地區學校
31油尖旺東莞同鄉會方樹泉學校
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
廣東道官立小學
嘉諾撒聖瑪利學校
中華基督教會灣仔堂基道小學
32油尖旺中華基督教會基全小學
路德會沙崙學校
塘尾道官立小學
鮮魚行學校
大角嘴天主教小學
34九龍城九龍婦女福利會李炳紀念學校
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
聖公會聖匠小學
九龍靈光小學
基督教香港信義會紅磡信義學校
天主教領島學校
聖公會牧愛小學
合一堂學校
馬頭涌官立小學
農圃道官立小學
獻主會小學
獻主會聖馬善樂小學
聖公會聖十架小學
35九龍城聖公會奉基小學
聖公會奉基千禧小學
葛量洪校友會黃埔學校
馬頭涌官立小學（紅磡灣）
天神嘉諾撒學校
聖公會聖提摩太小學
40深水埗五邑工商總會學校
長沙灣天主教小學
深水埔街坊福利會小學
香港四邑商工總會新會商會學校
福榮街官立小學
天主教善導小學
聖公會基愛小學
深水埗官立小學
李鄭屋官立小學
基督教香港信義會深信學校
旅港開平商會學校
瑪利諾神父教會學校（小學部）
41九龍城九龍塘天主教華德學校
耀山學校
九龍塘官立小學
華德學校
43黃大仙聖博德學校
浸信會天虹小學
黃大仙天主教小學
孔教學院大成小學
聖公會基德小學
天主教博智小學
嘉諾撒小學
黃大仙官立小學
福德學校
獻主會溥仁小學
天主教伍華小學
保良局陳南昌夫人小學
45黃大仙彩雲聖若瑟小學
中華基督教會基華小學
中華基督教會基慈小學
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
聖文德天主教小學
慈雲山聖文德天主教小學
聖博德天主教小學（蒲崗村道）
慈雲山天主教小學
嘉諾撒小學（新蒲崗）
真鐸學校
嗇色園主辦可立小學
保良局錦泰小學
46觀塘佐敦谷聖若瑟天主教小學
佛教慈敬學校
迦密梁省德學校
浸信宣道會呂明才小學
坪石天主教小學
天主教柏德學校
聖公會九龍灣基樂小學
九龍灣聖若翰天主教小學
48觀塘聖公會聖約翰曾肇添小學
香港道教聯合會雲泉學校
閩僑小學
聖若翰天主教小學
樂善堂楊仲明學校
中華基督教會基法小學（油塘）
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
聖愛德華天主教小學
樂華天主教小學
基督教聖約教會堅樂小學
秀明小學
秀茂坪天主教小學
中華基督教會基法小學
聖安當小學
天主教佑華小學
觀塘官立小學（秀明道）
觀塘官立小學
藍田循道衛理小學
聖公會基顯小學
聖公會基樂小學

新界區

校網地區學校
62荃灣深井天主教小學
柴灣角天主教小學
靈光小學
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
路德會聖十架學校
中華基督教會基慧小學
荃灣潮州公學
荃灣公立何傳耀紀念小學
中華基督教會全完第一小學
海壩街官立小學 
64荃灣、葵青嗇色園主辦可信學校
梨木樹天主教小學
聖公會主愛小學（梨木樹）
石籬天主教小學
石籬聖若望天主教小學
慈幼葉漢小學
聖公會主愛小學
慈幼葉漢千禧小學
65葵青中華傳道會許大同學校
基督教香港信義會葵盛信義學校
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
東華三院高可寧紀念小學
中華基督教會基真小學
佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）
亞斯理衛理小學
祖堯天主教小學
聖公會主恩小學
聖公會仁立小學
聖公會仁立紀念小學
中華基督教會全完第二小學
佛教林金殿紀念小學
66葵青郭怡雅神父紀念學校
東華三院黃士心小學
東華三院周演森小學
青衣商會小學
中華傳道會呂明才小學
荃灣商會學校
聖公會青衣邨何澤芸小學
聖公會青衣主恩小學
保良局陳溢小學
保良局世德小學
仁濟醫院趙曾學韞小學
聖公會何澤芸小學
70屯門五邑鄒振猷學校
保良局莊啟程第二小學
柏立基教育學院校友會何壽基學校
香港紅卍字會屯門卍慈小學
台山商會學校
世界龍岡學校劉德容紀念小學
香港路德會增城兆霖學校
仁德天主教小學
中華基督教會何福堂小學
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
仁濟醫院羅陳楚思小學
道教青松小學
道教青松小學（湖景邨）
屯門官立小學
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
71屯門青山天主教小學
伊斯蘭學校
圓玄學院陳國超興德小學
路德會呂祥光小學
聖公會蒙恩小學
順德聯誼總會胡少渠紀念小學
東華三院鄧肇堅小學
仁濟醫院何式南小學
仁愛堂劉皇發夫人小學
中華基督教會拔臣小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
順德聯誼總會李金小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
順德聯誼總會何日東小學
72元朗樂善堂梁銶琚學校
樂善堂梁銶琚學校（分校）
基督教培恩小學
伊利沙伯中學舊生會小學
伊利沙伯中學舊生會小學分校
元朗公立中學校友會鄧英業小學
天水圍天主教小學
元朗寶覺小學
東華三院姚達之紀念小學（元朗）
東華三院李東海小學
獅子會何德心小學
天水圍循道衞理小學
香港青年協會李兆基小學
香港普通話研習社科技創意小學
中華基督教青年會小學
宣道會葉紹蔭紀念小學
順德聯誼總會伍冕端小學
十八鄉鄉事委員會公益社小學
金巴崙長老會耀道小學
聖公會天水圍靈愛小學
潮陽百欣小學
香港潮陽小學
嗇色園主辦可銘學校
天水圍官立小學
73元朗元朗朗屏邨東莞學校
光明學校
元朗公立中學校友會小學
元朗朗屏邨惠州學校
佛教陳榮根紀念學校
元朗商會小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
南元朗官立小學
74元朗錦田公立蒙養學校
光明英來學校
八鄉中心小學
惇裕學校
通德學校
佛教榮茵學校
港澳信義會黃陳淑英紀念學校
元朗官立小學
80北區香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
石湖墟公立學校
東華三院港九電器商聯會小學
東華三院馬錦燦紀念小學
金錢村何東學校
東莞學校
育賢學校
香海正覺蓮社佛教正慧小學
鳳溪創新小學
鳳溪第一小學
上水惠州公立學校
聖公會榮真小學
曾梅千禧學校
李志達紀念學校
81北區方樹福堂基金方樹泉小學
打鼓嶺嶺英公立學校
基督教粉嶺神召會小學
寶血會培靈學校
香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
五旬節靳茂生小學
五旬節于良發小學
鳳溪廖潤琛紀念學校
粉嶺官立小學
粉嶺公立學校
上水宣道小學
聖公會嘉福榮真小學
東華三院曾憲備小學
救世軍中原慈善基金皇后山學校
83北區福德學社小學
沙頭角中心小學
84大埔香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
三水同鄉會禤景榮學校
大埔浸信會公立學校
聖公會阮鄭夢芹小學
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
大埔崇德黃建常紀念學校
保良局田家炳小學
林村公立黃福鑾紀念學校
大埔循道衛理小學
保良局田家炳千禧小學
仁濟醫院蔡衍濤小學
香港教育大學賽馬會小學
天主教聖母聖心小學
新界婦孺福利會有限公司梁省德學校
港九街坊婦女會孫方中小學
大埔官立小學
88沙田迦密愛禮信小學
東莞工商總會張煌偉小學
循理會白普理基金循理小學
循理會美林小學
東華三院冼次雲小學
保良局王賜豪（田心谷）小學
九龍城浸信會禧年（恩平）小學
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
沙田官立小學
聖母無玷聖心學校
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
89沙田馬鞍山聖若瑟小學
九龍城浸信會禧年小學
香港道教聯合會純陽小學
吳氏宗親總會泰伯紀念學校
保良局雨川小學
聖公會馬鞍山主風小學
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
基督教香港信義會馬鞍山信義學校
保良局莊啟程小學
馬鞍山靈糧小學
馬鞍山循道衛理小學
91沙田沙田圍胡素貞博士紀念學校
慈航學校
天主教聖華學校
保良局蕭漢森小學
沙田崇真學校
基督教香港信義會禾輋信義學校
路德會梁鉅鏐小學
救世軍田家炳學校
沙田循道衛理小學
世界龍岡學校黃耀南小學
95西貢香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
西貢中心李少欽紀念學校
仁濟醫院陳耀星小學
東華三院王余家潔紀念小學
保良局馮晴紀念小學
順德聯誼總會梁潔華小學
基督教神召會梁省德小學
基督教宣道會宣基小學
博愛醫院陳國威小學
佛教志蓮小學
保良局黃永樹小學
景林天主教小學
將軍澳天主教小學
仁愛堂田家炳小學
港澳信義會小學
港澳信義會明道小學
天主教聖安德肋小學
將軍澳循道衛理小學
聖公會將軍澳基德小學
西貢崇真天主教學校（小學部）
將軍澳官立小學
樂善堂劉德學校
96離島南丫北段公立小學
97離島國民學校
長洲聖心學校
中華基督教會長洲堂錦江小學
98離島梅窩學校
中華基督教會大澳小學
青松侯寶垣小學
寶安商會溫浩根小學
靈糧堂秀德小學
杯澳公立學校
香港教育工作者聯會黃楚標學校
救世軍林拔中紀念學校
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌天主教學校
99離島聖家學校
聖公會偉倫小學

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責任編輯：林愛娜

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