小一派位｜小一統一派位選校 全港385間小班教學學校名單
中小學 09:00 2023/12/09
【小一派位/統一派位/小班教學】小一自行派位結果已於11月20日揭盅，若在此階段不獲取錄的申請學童，家長就需要參加小一統一派位，家長可按小朋友需要選擇合適的學校。自教育局於2009年起推行小班教學，過去10多年來實行的小學愈來愈多，截止2023/24學年，有385間小學實施小班教學，家長亦可以作為選校的參考之一。TOPick整理了實施小班教學的小學名單，助家長揀選心儀小學。
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小班教學有助教師更加關注學生的學習差異，教育局在2009年起開始逐步在官津小學實施小班教學，2022學年全港共有369間小班教學的小學，至2023學年增至385間。教育局在今年初公布，將於2024/25學年起，安排3區校網學校全數實施小班教學，包括油尖旺31校網、九龍城35校網及元朗73校網，合共7所小學，屆時全港實施小班教學的小學將逾90%。
以下為本港2023/24學年實施小班教學的小學名單：
港島區
|校網
|地區
|學校
|11
|中西區
|英皇書院同學會小學
英皇書院同學會小學第二校
聖公會聖馬太小學
聖嘉祿學校
聖士提反女子中學附屬小學
香港潮商學校
天主教總堂區學校
李陞小學
新會商會學校
聖公會呂明才紀念小學
|12
|灣仔
|佛教黃焯菴小學
寶覺小學
保良局金銀業貿易場張凝文學校
東華三院李賜豪小學
寶血小學
李陞大坑學校
聖公會聖雅各小學
軒尼詩道官立小學
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
官立嘉道理爵士小學
北角官立小學（雲景道）
|14
|東區
|北角循道學校
丹拿山循道學校
啟基學校（港島）
太古小學
佛教中華康山學校
北角衞理小學
北角官立小學
番禺會所華仁小學
香港嘉諾撒學校
聖公會聖米迦勒小學
滬江小學
|16
|東區
|基督教香港信義會信愛學校
慈幼學校
筲箕灣崇真學校
培僑小學
救世軍中原慈善基金學校
救世軍韋理夫人紀念學校
勵志會梁李秀娛紀念小學
筲箕灣官立小學
愛秩序灣官立小學
天主教明德學校
中華基督教會基灣小學
中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
香港中國婦女會丘佐榮學校
聖公會柴灣聖米迦勒小學
|18
|東區
|鴨脷洲街坊學校
嘉諾撒培德學校
華富邨寶血小學
海怡寶血小學
聖公會田灣始南小學
聖公會置富始南小學
聖伯多祿天主教小學
香島道官立小學
香港南區官立小學
東華三院鶴山學校
香港仔聖伯多祿天主教小學
九龍區
|校網
|地區
|學校
|31
|油尖旺
|東莞同鄉會方樹泉學校
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
廣東道官立小學
嘉諾撒聖瑪利學校
中華基督教會灣仔堂基道小學
|32
|油尖旺
|中華基督教會基全小學
路德會沙崙學校
塘尾道官立小學
鮮魚行學校
大角嘴天主教小學
|34
|九龍城
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
聖公會聖匠小學
九龍靈光小學
基督教香港信義會紅磡信義學校
天主教領島學校
聖公會牧愛小學
合一堂學校
馬頭涌官立小學
農圃道官立小學
獻主會小學
獻主會聖馬善樂小學
聖公會聖十架小學
|35
|九龍城
|聖公會奉基小學
聖公會奉基千禧小學
葛量洪校友會黃埔學校
馬頭涌官立小學（紅磡灣）
天神嘉諾撒學校
聖公會聖提摩太小學
|40
|深水埗
|五邑工商總會學校
長沙灣天主教小學
深水埔街坊福利會小學
香港四邑商工總會新會商會學校
福榮街官立小學
天主教善導小學
聖公會基愛小學
深水埗官立小學
李鄭屋官立小學
基督教香港信義會深信學校
旅港開平商會學校
瑪利諾神父教會學校（小學部）
|41
|九龍城
|九龍塘天主教華德學校
耀山學校
九龍塘官立小學
華德學校
|43
|黃大仙
|聖博德學校
浸信會天虹小學
黃大仙天主教小學
孔教學院大成小學
聖公會基德小學
天主教博智小學
嘉諾撒小學
黃大仙官立小學
福德學校
獻主會溥仁小學
天主教伍華小學
保良局陳南昌夫人小學
|45
|黃大仙
|彩雲聖若瑟小學
中華基督教會基華小學
中華基督教會基慈小學
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
聖文德天主教小學
慈雲山聖文德天主教小學
聖博德天主教小學（蒲崗村道）
慈雲山天主教小學
嘉諾撒小學（新蒲崗）
真鐸學校
嗇色園主辦可立小學
保良局錦泰小學
|46
|觀塘
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
佛教慈敬學校
迦密梁省德學校
浸信宣道會呂明才小學
坪石天主教小學
天主教柏德學校
聖公會九龍灣基樂小學
九龍灣聖若翰天主教小學
|48
|觀塘
|聖公會聖約翰曾肇添小學
香港道教聯合會雲泉學校
閩僑小學
聖若翰天主教小學
樂善堂楊仲明學校
中華基督教會基法小學（油塘）
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
聖愛德華天主教小學
樂華天主教小學
基督教聖約教會堅樂小學
秀明小學
秀茂坪天主教小學
中華基督教會基法小學
聖安當小學
天主教佑華小學
觀塘官立小學（秀明道）
觀塘官立小學
藍田循道衛理小學
聖公會基顯小學
聖公會基樂小學
新界區
|校網
|地區
|學校
|62
|荃灣
|深井天主教小學
柴灣角天主教小學
靈光小學
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
路德會聖十架學校
中華基督教會基慧小學
荃灣潮州公學
荃灣公立何傳耀紀念小學
中華基督教會全完第一小學
海壩街官立小學
|64
|荃灣、葵青
|嗇色園主辦可信學校
梨木樹天主教小學
聖公會主愛小學（梨木樹）
石籬天主教小學
石籬聖若望天主教小學
慈幼葉漢小學
聖公會主愛小學
慈幼葉漢千禧小學
|65
|葵青
|中華傳道會許大同學校
基督教香港信義會葵盛信義學校
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
東華三院高可寧紀念小學
中華基督教會基真小學
佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）
亞斯理衛理小學
祖堯天主教小學
聖公會主恩小學
聖公會仁立小學
聖公會仁立紀念小學
中華基督教會全完第二小學
佛教林金殿紀念小學
|66
|葵青
|郭怡雅神父紀念學校
東華三院黃士心小學
東華三院周演森小學
青衣商會小學
中華傳道會呂明才小學
荃灣商會學校
聖公會青衣邨何澤芸小學
聖公會青衣主恩小學
保良局陳溢小學
保良局世德小學
仁濟醫院趙曾學韞小學
聖公會何澤芸小學
|70
|屯門
|五邑鄒振猷學校
保良局莊啟程第二小學
柏立基教育學院校友會何壽基學校
香港紅卍字會屯門卍慈小學
台山商會學校
世界龍岡學校劉德容紀念小學
香港路德會增城兆霖學校
仁德天主教小學
中華基督教會何福堂小學
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
仁濟醫院羅陳楚思小學
道教青松小學
道教青松小學（湖景邨）
屯門官立小學
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
|71
|屯門
|青山天主教小學
伊斯蘭學校
圓玄學院陳國超興德小學
路德會呂祥光小學
聖公會蒙恩小學
順德聯誼總會胡少渠紀念小學
東華三院鄧肇堅小學
仁濟醫院何式南小學
仁愛堂劉皇發夫人小學
中華基督教會拔臣小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
順德聯誼總會李金小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
順德聯誼總會何日東小學
|72
|元朗
|樂善堂梁銶琚學校
樂善堂梁銶琚學校（分校）
基督教培恩小學
伊利沙伯中學舊生會小學
伊利沙伯中學舊生會小學分校
元朗公立中學校友會鄧英業小學
天水圍天主教小學
元朗寶覺小學
東華三院姚達之紀念小學（元朗）
東華三院李東海小學
獅子會何德心小學
天水圍循道衞理小學
香港青年協會李兆基小學
香港普通話研習社科技創意小學
中華基督教青年會小學
宣道會葉紹蔭紀念小學
順德聯誼總會伍冕端小學
十八鄉鄉事委員會公益社小學
金巴崙長老會耀道小學
聖公會天水圍靈愛小學
潮陽百欣小學
香港潮陽小學
嗇色園主辦可銘學校
天水圍官立小學
|73
|元朗
|元朗朗屏邨東莞學校
光明學校
元朗公立中學校友會小學
元朗朗屏邨惠州學校
佛教陳榮根紀念學校
元朗商會小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
南元朗官立小學
|74
|元朗
|錦田公立蒙養學校
光明英來學校
八鄉中心小學
惇裕學校
通德學校
佛教榮茵學校
港澳信義會黃陳淑英紀念學校
元朗官立小學
|80
|北區
|香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
石湖墟公立學校
東華三院港九電器商聯會小學
東華三院馬錦燦紀念小學
金錢村何東學校
東莞學校
育賢學校
香海正覺蓮社佛教正慧小學
鳳溪創新小學
鳳溪第一小學
上水惠州公立學校
聖公會榮真小學
曾梅千禧學校
李志達紀念學校
|81
|北區
|方樹福堂基金方樹泉小學
打鼓嶺嶺英公立學校
基督教粉嶺神召會小學
寶血會培靈學校
香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
五旬節靳茂生小學
五旬節于良發小學
鳳溪廖潤琛紀念學校
粉嶺官立小學
粉嶺公立學校
上水宣道小學
聖公會嘉福榮真小學
東華三院曾憲備小學
救世軍中原慈善基金皇后山學校
|83
|北區
|福德學社小學
沙頭角中心小學
|84
|大埔
|香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
三水同鄉會禤景榮學校
大埔浸信會公立學校
聖公會阮鄭夢芹小學
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
大埔崇德黃建常紀念學校
保良局田家炳小學
林村公立黃福鑾紀念學校
大埔循道衛理小學
保良局田家炳千禧小學
仁濟醫院蔡衍濤小學
香港教育大學賽馬會小學
天主教聖母聖心小學
新界婦孺福利會有限公司梁省德學校
港九街坊婦女會孫方中小學
大埔官立小學
|88
|沙田
|迦密愛禮信小學
東莞工商總會張煌偉小學
循理會白普理基金循理小學
循理會美林小學
東華三院冼次雲小學
保良局王賜豪（田心谷）小學
九龍城浸信會禧年（恩平）小學
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
沙田官立小學
聖母無玷聖心學校
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
|89
|沙田
|馬鞍山聖若瑟小學
九龍城浸信會禧年小學
香港道教聯合會純陽小學
吳氏宗親總會泰伯紀念學校
保良局雨川小學
聖公會馬鞍山主風小學
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
基督教香港信義會馬鞍山信義學校
保良局莊啟程小學
馬鞍山靈糧小學
馬鞍山循道衛理小學
|91
|沙田
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
慈航學校
天主教聖華學校
保良局蕭漢森小學
沙田崇真學校
基督教香港信義會禾輋信義學校
路德會梁鉅鏐小學
救世軍田家炳學校
沙田循道衛理小學
世界龍岡學校黃耀南小學
|95
|西貢
|香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
西貢中心李少欽紀念學校
仁濟醫院陳耀星小學
東華三院王余家潔紀念小學
保良局馮晴紀念小學
順德聯誼總會梁潔華小學
基督教神召會梁省德小學
基督教宣道會宣基小學
博愛醫院陳國威小學
佛教志蓮小學
保良局黃永樹小學
景林天主教小學
將軍澳天主教小學
仁愛堂田家炳小學
港澳信義會小學
港澳信義會明道小學
天主教聖安德肋小學
將軍澳循道衛理小學
聖公會將軍澳基德小學
西貢崇真天主教學校（小學部）
將軍澳官立小學
樂善堂劉德學校
|96
|離島
|南丫北段公立小學
|97
|離島
|國民學校
長洲聖心學校
中華基督教會長洲堂錦江小學
|98
|離島
|梅窩學校
中華基督教會大澳小學
青松侯寶垣小學
寶安商會溫浩根小學
靈糧堂秀德小學
杯澳公立學校
香港教育工作者聯會黃楚標學校
救世軍林拔中紀念學校
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌天主教學校
|99
|離島
|聖家學校
聖公會偉倫小學
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責任編輯：林愛娜