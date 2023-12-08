▲ Shirley於咖啡店內與可愛小貓互動

ViuTV全新旅遊節目《貓之旅神》由兩位「愛貓女神」沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha‎）主持，每集主持都會追蹤「貓之足跡」，介紹有關貓的人氣景點、週邊、建築、主題餐廳、神社等。



下周一晚（12月11日）播出的《貓之旅神》首集，兩位愛貓主持前往一間大阪迷你動物園咖啡店「Animeal」，Shirley與Asha於店內與多隻可愛小貓互動。

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▲ Shirley與Asha於咖啡店內與可愛小貓互動。

Shirley更稱：「其實我唔會想走，想問(店員)請唔請人?」Asha慨嘆:「尤其是你喺城市度住，一去完動物Café就會有種世界好完美(嘅感覺)。」

同時，店內除貓外，還飼養很多不同種類的小動物，如有水豚、狗、羊、蜥蜴等等，熱愛水豚的Shirley有機會餵食水豚：「我頭先個感覺就好似同偶像握手咁啊！我勁似追星族，平時成日會係social media碌佢（指水豚）啲動態，成日睇佢浸溫泉同食草！」

▲ Shirley有機會餵水豚而感高興。

紋一貓的紋身

另外，Shirley與Asha分享想在旅程中實現的願望清單，Shirley想同貓咪著情侶裝拍節目，而Asha就想在日本紋一個貓的紋身，更笑言:「因為我人生中最愛唔係一個人，係一隻貓！」

因Asha是第一次去日本，有多次日本旅遊經驗的Shirley帶領Asha遊覽「遊客必到」的大阪著名景點，如心齋橋、通天閣、新世界商店街等等，試食蟹味雪糕，更大玩夾公仔機和射箭。

Asha對行程非常滿意:「我覺得Shirley係一個幾盡責嘅導遊，因為佢喺短短幾個鐘嘅時間，帶咗我行大家香港人會去過3、4四次嘅地方，而我係第一次！」

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