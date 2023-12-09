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不幸意外｜常感冒難癒體重降　女子懷二胎驚悉患愛滋　揭10年前因一事中招丈夫同感染

醫健人物 09:30 2023/12/09

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天意難料！內地一名女子10年前剖腹產大出血，於醫院輸血後成功誕下女兒，事後她發現自己健康每況越下，而丈夫亦出現腸胃問題，服藥後仍不見起色，但兩人一直未有在意。直到10年後，女子因再次懷孕而到院檢查，才發現竟患上愛滋病，丈夫翌日接受檢測同樣證實患病。經醫院努力下，女子透過治療成功阻斷病毒，誕下一名健康孩子。夫妻兩人多番思索後，認為是當年產子時那場輸血造成感染；雖大嘆自己得悉染病後「就沒有真正開心過」，但仍努力生活、不放棄求生的機會。如今丈夫雖日漸虛弱，一家人仍保持樂觀心態面對生活，未曾放棄。

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綜合內媒報道，女子小雪（化名）於1995年剖腹產時，因大出血而接受當地醫院輸血；事後於2000年1月舉家搬往上海生活，生活與尋常人無異。惟搬家後不久，事主卻經常感冒難癒，身體某些部分亦相繼出現發炎，體重亦急速下跌；與此同時，丈夫亦開始經常出現腹瀉不適，多次求醫治療亦未見起色，惟兩人一直未有為意。

意外懷孕揭患愛滋病

2005年初，事主腹部開始隆起，同年7月20日時疑腹中傳來胎動，前往當地長海醫院進行檢查時，發現自己意外懷孕。

由於未有生二胎打算，本打算墮胎的她，卻在產檢時發現自己竟感染愛滋。突聞惡耗，一家人瞬間晴天霹靂，與丈夫冷靜分析後，皆認為感染唯一途徑是當年剖腹產手術時輸血；丈夫隨後到醫院進行檢測，證實同樣患上愛滋病。

成功誕下健康嬰兒

2005年8月，本就不想要二胎的她，毅然向南京市公共衛生中心申請引產手術；惟經體檢後，院方認為她的身體狀況不宜進行手術。與此同時，上海市公共衛生中心方面則表示願意透過HIV母嬰阻斷方式，幫助她產下嬰兒。

同年10月26日，事主接受母嬰阻斷治療，並於11月24日誕下男嬰，成為上海首例以「愛滋母嬰阻斷」方式成功誕下健康嬰兒案例。

患病後仍積極面對生活

時至今日，事主憶起過往仍坦言：「知道自己感染以後，就沒有真正開心過。」 但日子仍然繼續，內媒《澎湃新聞》近日追蹤報道該案例，得悉一家人如今仍平靜生活著，事主得悉自己患病後，每年都會於世界愛滋病日紀錄過去一年的生活及身體變化。

事主透露，丈夫近年已身患柏金遜、肝硬化等疾病，平衡力亦越來越差，但仍每日堅持鍛煉、未有因病放棄生活。而事主妹妹之前與他們同住半年，為姐姐分擔家務、照顧姐夫；坦言如非姐姐及姐夫不幸患病，一家人生活可謂簡單且美滿。雖然如此，事主一家仍選擇積極面對生活：

「截至今日，家中無大事發生，這應該也是我們最好的日子了吧。」

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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