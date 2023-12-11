飲食攻略｜蔬菜一定高纖？　西生菜、青瓜幾乎無！　32款食物纖維量一覽

▲ 蔬菜一定高纖？西生菜、青瓜幾乎無！32款食物纖維量一覽。

經常聽到專家指要攝取足夠食物纖維，但到底多少才叫足夠？有本港營養顧問中心解釋，成年人每天應攝取不少於25克膳食纖維，而家常便飯常見的木耳、薯仔等食物都含有豐富膳食纖維。故此，營養師分享32款食物纖維量，供大家參考。

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32款食物纖維量

本港營養顧問中心「Greenutss」的營養師近日在Instagram專頁上指出，青少年及成年人每天應攝取不少於25克膳食纖維，兒童則應以「年齡+5」為每天攝取量，譬如一位7歲兒童每日應攝取12克的膳食纖維。

營養師同時分享32款食物纖維量：

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值得留意的是，市民常吃的西生菜、青瓜和唐生菜，3種蔬菜的膳食纖維含量甚至低至測量不到，故此建議大家多參考以上32款食物作補充。

內容獲「greenutss」授權轉載。

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