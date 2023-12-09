升中派位丨英皇書院中一自行43學位　面試佔分最重 校長親述收生準則

▲ 中西區傳統官立中學英皇書院12月9日舉行了兩場網上「中一自行收生」簡介會。

中西區傳統官立中學英皇書院今早（9日）舉辦了兩場網上「中一自行收生」簡介會，校長鄧啟澤表示往年約400人競爭自行收生的43個學位，而學生今年亦需準備小四至小六成績表，當中小五、六注重成績，強調操行由小四開始評估。

面試只設一輪，以個人形式面見，由兩名老師對一名學生，科目包括中英文數學及常識，再按多方面收生準則挑選優秀者進行面試，強調當中操行表現必須不低於乙等。學校歡迎各區申請者，將一視同仁收生不設留位或校友推薦不會有優勢。鄧校長提及該校開放日為2024年3月16日，有興趣家長可親臨英皇學院查詢。

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英皇書院今早以網上形式舉行「中一自行收生」簡介會，鄧校長分享辦學理念，致力推廣全人發展，求學及個人修養同為重要。介紹學校設施，並由學校江老師講解自行分配學位申請方法，又分享了面試貼士和收生準則。

鄧啟澤校長在簡介會中分享，校園已有逾百年歷史，部分校舍更是法定古蹟。而該校有演講廳、STEM課室、校園電台等配合各項特色課外活動，學校亦重視音樂發展，每名學生初中亦會安排一人一樂器培訓，有沒有樂器學習經驗也不會影響面試機會，當中鋼琴計算在內。學校有管弦樂團、中樂團及合唱團，去年95週年有口琴音樂會及藝術作品展。

過往英皇書院2023年文憑試考生有86%升讀本地大學，當中不包括海外升學數字。學校重視各科學習，教學主要以英語，於2023年文憑試英語獲3級或以上接近100%，學校定期會舉辦英語週。中文方面，學校亦透過校報及中國文化週，提供更多中文表達機會。數理方面，除了課堂之外亦有科研小組，在2022年STEM比賽更獲得多項大獎，活用數理知識。

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面試表現佔比重最多

自行收生方面，面試表現佔比重40%，其餘35%是教育局提供的申請學生成績次第名單排名及校內成績，25%是其他表現，包括課外活動、服務、特別才能，學校只考慮申請表內有填寫的活動及獎項。操行方面，申請人在小四開始操行不應低於乙等，即要B+或以上，學校以往經自行分配學位取錄的學生成績均屬優良（A）等級。

而學校並不收小學推薦信，亦不收Portfolio，有直系親屬為校友或現時就讀學生亦不會有加分。申請人須將已填妥的申請表格連同證明文件影印本，親身交回本校，或經教育局中一派位電子平台遞交，並不接受郵遞申請。

面試以個別二對一形式進行

面試將於2024年3月2日（星期六）上午進行，面試當日設三個時段均由校方安排。學校江老師分享，面試只設一輪，面試時間約10至15分鐘，面試只會以個別形式面見，不設任何小組或筆試，由兩個老師對一個學生。

面試以中英文問答為主，應考科目分別為中、英文理解及表達能力、常識和數學能力。中文科問答可於申請表選擇普通話或粵語，選普通話亦不會加分，中英文問答約兩至三條。數學題目有中英對照，「憑心算便可選擇適當答案」，數學會按回應情況視乎增減。所有面試均以口頭方式問答，不會使用電子儀器iPad等考試。只考慮指定四科的面試表現，不考慮體藝能力，申請者毋須帶備樂器進行面試。

以往超過7、8成申請者可獲面試，從中挑選優秀者面試。因教育局規定，自行收生階段也不會設筆試。面試不會面見家長，只看學生個人表現。面試名單2月底於學校網頁公布及以郵寄方式通知每一位申請同學，不會個別致電。

注重面試指定四科對答表現

每級144位同學，中一每班最多36個位，就讀英文小學的申請者不會有額外優勢。有家長於問答環節問到是否只會收學校頭幾名的學生進行面試，鄧校長表示學校收生會以多方面準則衡量，面試表現仍佔最大比重，若面試表現不佳，即使成績優秀亦未必收錄。

鄧校長解答家長環節提到，新來港學生比例方面，過往第一年來港的中一生相對較少，有的小三、四來港 ，學校亦有輔導組可提供協助及支援。鄧校長最後提及希望錄取的學生特質，包括自律、主動、禮貌、有自信心。

鄧校長答問環節補充，中文科分班將由4班分為5組，中文能力較優秀表現的兩組學生，可選普通話或廣東話教學，其餘組別由廣東話教學。學校不設精英班，學生能力平均分佈，設有中英文科輔導班以協助學生學習。學校不會規定學生中四選科去向，分班會按數學延伸科（M1及M2）為定，其他選科不會影響分班。至於非華語考生有輔助課程，或可安排校外大專院校的認可考試。

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遞交之文件

1. 英皇書院「中一自行分配學位申請表」

2. 教育局派發的「中一自行分配學位申請表」

3. 小四、小五及小六成績表的影印本（請在右上角註明編號：A1-A5）

4. 獎項及服務崗位證明的影印本（請在右上角註明編號：B1-86：C1-C4）

5. 寫上回郵地址及貼上郵票（$2.2）的信封乙個

6. 出示學生身份證及成績表正本作核實

申請表格可於2023年12月9日至2024年1月16日到本校校務處索取。申請日期為2024年1月2日至1月16日（至下午4時30分）。錄取通知將於2024年3月27日透過書面及電話通知學生家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。

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責任編輯：黃諾韶