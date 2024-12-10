升中面試｜英皇書院中一自行43學位　面試佔分最重校長親述收生準則

▲ 中西區傳統官立中學英皇書院12月9日舉行了兩場網上「中一自行收生」簡介會。

【中一自行收生/中一自行分配學位/英皇書院面試/簡介會】中西區傳統官立中學英皇書院自行收生設43個學位，而學生今年亦需準備小四至小六成績表，當中小五、六注重成績，強調操行由小四開始評估。

面試只設一輪，以個人形式面見，由兩名老師對一名學生，科目包括中英文數學及常識，再按多方面收生準則挑選優秀者進行面試，強調當中操行表現必須不低於乙等。學校歡迎各區申請者，將一視同仁收生不設留位或校友推薦不會有優勢。

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英皇書院面試｜沒有學樂器不影響面試機會

英皇書院的鄧校長分享辦學理念，致力推廣全人發展，求學及個人修養同為重要。當中又分享了面試貼士和收生準則。

鄧啟澤校長曾在簡介會中分享，校園已有逾百年歷史，部分校舍更是法定古蹟。而該校有演講廳、STEM課室、校園電台等配合各項特色課外活動，學校亦重視音樂發展，每名學生初中亦會安排一人一樂器培訓，有沒有樂器學習經驗也不會影響面試機會，當中鋼琴計算在內。學校有管弦樂團、中樂團及合唱團，去年95週年有口琴音樂會及藝術作品展。

英皇書院面試｜2024年誕DSE狀元

英皇書院在2024年誕生一名超級狀元葉劭源，2023年文憑試考生有86%升讀本地大學，當中不包括海外升學數字。學校重視各科學習，教學主要以英語，於2023年文憑試英語獲3級或以上接近100%，學校定期會舉辦英語週。中文方面，學校亦透過校報及中國文化週，提供更多中文表達機會。數理方面，除了課堂之外亦有科研小組，在2022年STEM比賽更獲得多項大獎，活用數理知識。

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英皇書院面試｜面試表現佔比重最多

自行收生方面，面試表現佔比重40%，其餘35%是教育局提供的申請學生成績次第名單排名及校內成績，25%是其他表現，包括課外活動、服務、特別才能，學校只考慮申請表內有填寫的活動及獎項。操行方面，申請人在小四開始操行不應低於乙等，即要B+或以上，學校以往經自行分配學位取錄的學生成績均屬優良（A）等級。

而學校並不收小學推薦信，亦不收Portfolio，有直系親屬為校友或現時就讀學生亦不會有加分。申請人須將已填妥的申請表格連同證明文件影印本，親身交回本校，或經教育局中一派位電子平台遞交，並不接受郵遞申請。

英皇書院面試｜個別以二對一形式進行

面試將於2025年3月1日（星期六）上午進行，面試當日設3個時段均由校方安排。學校江老師分享，面試只設一輪，面試時間約10至15分鐘，面試只會以個別形式面見，不設任何小組或筆試，由兩個老師對一個學生。

面試以中英文問答為主，應考科目分別為中、英文理解及表達能力、常識和數學能力。中文科問答可於申請表選擇普通話或粵語，選普通話亦不會加分，中英文問答約兩至三條。數學題目有中英對照，「憑心算便可選擇適當答案」，數學會按回應情況視乎增減。所有面試均以口頭方式問答，不會使用電子儀器iPad等考試。只考慮指定四科的面試表現，不考慮體藝能力，申請者毋須帶備樂器進行面試。

以往超過7、8成申請者可獲面試，從中挑選優秀者面試。因教育局規定，自行收生階段也不會設筆試。面試不會面見家長，只看學生個人表現。面試名單2月底於學校網頁公布及以郵寄方式通知每一位申請同學，不會個別致電。

英皇書院面試｜注重面試指定4科對答表現

每級144位同學，中一每班最多36個位，就讀英文小學的申請者不會有額外優勢。有家長於問答環節問到是否只會收學校頭幾名的學生進行面試，鄧校長表示學校收生會以多方面準則衡量，面試表現仍佔最大比重，若面試表現不佳，即使成績優秀亦未必收錄。

鄧校長曾提到，新來港學生比例方面，過往第一年來港的中一生相對較少，有的小三、四來港 ，學校亦有輔導組可提供協助及支援。鄧校長最後提及希望錄取的學生特質，包括自律、主動、禮貌、有自信心。

鄧校長曾指，中文科分班將由4班分為5組，中文能力較優秀表現的兩組學生，可選普通話或廣東話教學，其餘組別由廣東話教學。學校不設精英班，學生能力平均分佈，設有中英文科輔導班以協助學生學習。學校不會規定學生中四選科去向，分班會按數學延伸科（M1及M2）為定，其他選科不會影響分班。至於非華語考生有輔助課程，或可安排校外大專院校的認可考試。

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英皇書院面試｜遞交之文件

1. 英皇書院「中一自行分配學位申請表」

2. 教育局派發的「中一自行分配學位申請表」

3. 小四、小五及小六成績表的影印本（請在右上角註明編號：A1-A5）

4. 獎項及服務崗位證明的影印本（請在右上角註明編號：B1-86：C1-C4）

5. 寫上回郵地址及貼上郵票（$2.2）的信封乙個

6. 出示學生身份證及成績表正本作核實

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