自閉症｜港漂媽為自閉兒報讀38個興趣班　1年半花近$20萬只為1目的【成人自閉症3大危機】

養兒一百歲，長憂九十九。一名港漂媽媽為了患自閉症的兒子，不惜豪擲近20萬元，安排五花百門的治療或課程，全都只為1個目的。事實上除了兒童外，亦有不少成人有自閉症問題。以往有不少名人公開患有自閉症，有研究指出此症或會導致患者有不同程度社交上的缺損，但可配合不同療法減輕影響。

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該名港漂媽媽在小紅書發文，分享自己在1年多期間，為了4歲患有自閉症的兒子而豪花近20萬元。她指，在兒子1歲半前已發現兒子與其他小朋友不一樣，「對環境沒興趣、人叫沒反應、眼神沒對視」。後來更陸續發現他社交、溝通、甚至身體肌肉發展亦比同齡學童遲緩。港漂媽帶當時只有2歲的兒子評估後確診患有自閉症，並陸續開始做干預，和為他報讀各式各樣的興趣班，但成效不大，

「前期很多都是完全不聽指令，到3歲半以後一對一課程稍微有成效，有的課程因為遠不上了，有的因為時間不配合，有的因為行政混亂或者老師不專業不繼續了，有的還正在繼續訓練。」

1年多花近20萬 只為1個目的

港漂媽在帖文中羅列38個曾經為兒子報讀的治療和課程，當中包括有大小肌肉訓練班、美術班、英語會話、畫畫、游泳等，總額一共是155,217元。再加上幼稚園的學費（每月學費8,000元）、恆常評估費用及一些短期學前遊戲小組等，一共花近20萬元，只是為了讓兒子能夠融入正常小朋友的世界。

確診至今已經1年多，她指兒子在公眾場合仍會表現得「非常亢奮不聽話」，例如在小巴上踢座椅、電梯上蹦跳，路上橫衝直撞，有時候還會尖叫不願意拖著大人，讓她偶爾感到生氣和傷心。

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網民慨嘆母愛偉大

帖文一出，有不少網民留言鼓勵，指自己亦同育有自閉症小朋友，對於事主的經歷表示感同身受。亦有網民留言指可以與事主兒子交個朋友，互相幫助之餘，亦可以訓練小朋友的社交等等。

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拆解自閉症

據衞生署資料顯示，自閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD) 是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都有不同程度的困難和發展差異。此障礙除了影響患者與人互動的表現外，其行為亦會較重複及固執不變，同時有狹隘興趣和異常感官反應等問題。其他相關障礙可能包括智力、語言及其他發展問題。

雖然仍未有確實的結論，自閉症譜系障礙的成因已被普遍認為與遺傳因素有相當大的關係，及由多項基因及環境因素相互影響。研究普遍發現，自閉症譜系障礙的兄弟姊妹患有同一症狀的機會比一般兒童高。大約有百分之十的自閉症譜系障礙患者也同時患有其他遺傳及基因突變疾病（如唐氏綜合症、脆性X綜合症、結節性硬化症等等）。另外，研究已推翻父母管教方式及家庭背景是導致自閉症譜系障礙出現的原因。

自閉症5大社交特徵

根據新生精神復康會資料，自閉症人士礙於缺乏足夠的社交認知及技巧，以及解難能力，令他們在日常生活中面對著種種挑戰。例如在青年期他們往往因為社交認知能力的障礙，難以建立及維持同輩的社交圈子，或會出現行為、情緒及學習問題。而這些困難會於成長過程中持續，包括進入成人階段。礙於他們缺乏彈性及不善於人際溝通等特性，加上社會公眾人士對他們的誤解，令他們在學校、社交關係及就業上遇到不少困難。

而每名自閉症人士在其溝通及行為表現也存在不同程度的差異，綜合以下常見5大社交特徵：

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延續童年時出現的社交困難，自閉症人士於成人時期亦會在社交及情感雙向交流、非語言溝通和交友等方面出現問題。他們因此易受孤立，更經常成為受人排擠或欺負的對象。這些不快經歷除了防礙他們社交發展，更影響其他生活層面，於進入成人階段時造成種種困難，如增加患抑鬱症風險、生活圈子狹窄、無法維持工作等。若能及早介入社交問題，定能提升成人的自閉症人士在處理社交困難的能力及往後的生活質素。

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