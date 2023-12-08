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【區議會選舉】「區選繽紛日」明日舉辦   群星大滙演另有水上煙火

政治 18:51 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

一眾藝人出席拜神儀式。（王韻青攝）

為提高社會對區選的關注和氣氛，港府早前定於投票前一日（9日），舉辦「區選繽紛日」，在全港各區舉辦活動和優惠，壓軸活動是明晚7時開始的大型戶外音樂會「共建美好社區大滙演」，多位藝人今日出席大滙演拜神儀式。

曾志偉︰今次表演是為香港做好事

TVB總經理曾志偉表示，明天將有歌手、演員、及《亞洲超星團》約30人到場表演及呼籲市民投票，他說，有就滙演和政府開過幾次會議，準備時間充足。被問到如何看待本次滙演有7間傳媒合作，曾志偉說，以往合作可能是因為有一些災難籌款，今次表演不是「死人冧樓」，而是為香港做一些好的事情，很開心。

大滙演明晚7時至10時在西九文化區竹翠公園舉行。另外，明晚8時正在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面將上演「冬日維港水上煙火」，9時正M+博物館東南方鄰近海面上演無人機飛行表演。市民可在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞。

大滙演各場地的免費入場券已經全部派出。

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記者：趙居逸

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