【區議會選舉】「區選繽紛日」明日舉辦   群星大滙演另有水上煙火

▲ 一眾藝人出席拜神儀式。（王韻青攝）

為提高社會對區選的關注和氣氛，港府早前定於投票前一日（9日），舉辦「區選繽紛日」，在全港各區舉辦活動和優惠，壓軸活動是明晚7時開始的大型戶外音樂會「共建美好社區大滙演」，多位藝人今日出席大滙演拜神儀式。

曾志偉︰今次表演是為香港做好事

TVB總經理曾志偉表示，明天將有歌手、演員、及《亞洲超星團》約30人到場表演及呼籲市民投票，他說，有就滙演和政府開過幾次會議，準備時間充足。被問到如何看待本次滙演有7間傳媒合作，曾志偉說，以往合作可能是因為有一些災難籌款，今次表演不是「死人冧樓」，而是為香港做一些好的事情，很開心。

大滙演明晚7時至10時在西九文化區竹翠公園舉行。另外，明晚8時正在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面將上演「冬日維港水上煙火」，9時正M+博物館東南方鄰近海面上演無人機飛行表演。市民可在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞。

大滙演各場地的免費入場券已經全部派出。

▼ 點擊圖片放大 +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸