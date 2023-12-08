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老夫少妻丨被細29歲內地妻霸屋逼離婚　84歲伯伯日做8粒鐘養家

家事百科 19:17 2023/12/08

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84歲伯伯，10年前娶了年輕29歲的內地女人做填房，惡夢便開始了。

一名84歲伯伯的太太在14年前過身，4年後娶了比自己年輕29歲的內地女人做填房，並申請來港定居，豈料婚後3年就分房瞓，近年內地妻更逼他離婚，並要求伯伯養她及交租，而他與前妻所生的3名兒子斷聯多年，年邁的伯伯要日做8粒鐘賣手機殼糊口，他無奈地說：「佢鍾意我啲錢同間屋咋！」

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最近網上瘋傳一段近2分鐘的影片，並上載到公屋討論局，以「 細29歲陸妻霸屋日日叫離婚！84歲港伯前妻3個仔斷絕來往」為題發帖。影片中看到一名84歲的伯伯，在銅鑼灣利園山道受訪，控訴自己悲慘的黃昏戀。伯伯透露第一任妻子在14年前離世，4年後經鄰居介紹，認識了當時45歲的內地女人，其後兩人結婚並替她申請來港定居，

依家娶咗一個大陸婆，差唔多10年！

伯伯續指，結婚初時共枕一張大床，但3年後內地妻就與他分床瞓，伯伯睡在廚房對面的床，妻子則睡在大廳的床，分房時間長達7年。而伯伯的妻子之後成功取得香港身份証，可以在港返工賺錢，她現職廚房幫工，日薪$500至$600，但家中所有支出都要伯伯繳交，而且每日也要伯伯給她錢，就算迫伯伯離婚，錢一樣要支付，

佢依家逼我離婚，可能嫌我老，佢55歲左右，跟咗我10年，唔係佢自己養自己，我養佢㗎！佢鍾意我啲錢，同埋嗰間屋咋！間屋唔係我嘅，交租我交，乜都係我㗎！

包食包住包養

伯伯在銅鑼灣行頭擺檔，時薪100元，日做8小時，每天收入約800元，以往他會將一半收入給內地妻，

依家佢話離婚俾少一半，俾200元一日，仲要包佢食包佢住，佢需要買嘅嘢我都要包晒，水費電費乜都係我，佢話需要養佢。

內地妻「數目分明」，不僅做伸手牌向伯伯攞錢，就算在家煮兩餐俾伯伯食，都要額外收費，

早晚煮兩餐粉麵，只係粉麵，俾啲魚蛋，另外收我100元兩餐，即係50元一餐，菜20元，粉10元，廿幾三十蚊就收我50元，咁樣我就一日去咗300元俾佢。

雖然內地妻稱想離婚，但當伯伯同意時，她立即轉呔話唔離，

佢話離婚，我話好呀！佢轉個頭話我唔離婚喇！佢又喺屋企，就算離婚，佢都要住喺嗰度，佢話間屋佢有一半。

除了娶內地妻的問題外，伯伯與兒孫的關係亦唔多好，他鼻酸酸說自己有3個仔及4個孫，

我死咗個老婆，養大3個仔都好叻，個個都係大學生，我都唔知點講，冇1個理我，3個仔，佢哋50幾喇！

網民轟自己攞嚟

影片掀起熱議，大批網民均表示不同情伯伯的遭遇，「梗係啦，貪你夠驅風咩」、「鹹濕伯父計錯數兼有眼無珠」、「你估自己系陳皮，鍾意年份」、「人老咸濕人財兩失，天經地義呀」、「揾個做得你個女嚟做老婆，真你貪你周身有陣老人除咩，梗係貪你啲錢財同屋啦！」。

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責任編輯：王明芳

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