不正常愛情研究所丨8成戀人談肥瘦話題鬧交收場　Jojo收買製作組獲厚待保靚樣

▲ （左起）《不正常愛情研究所》主持Gillian、Doniven、Jojo、Kim及Karen。

由伍倩彤（Gillian）、金永衡（Kim）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持J2清談節目《不正常愛情研究所》，在昨晚（12月7日）播出一集研究主題為肥瘦問題。

這一直是情侶的討論「禁區」，超過8成戀人會因此話題，導致鬧交收場。節目一開始胡敏芝播出一段陳國麟的錄音，內容大概是Doniven描述前度女友體質易肥，最重時達90磅左右。

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▲ 節目開始播出一段Doniven話90磅肥的錄音。

陳國麟成女人公敵

錄音播完他即時成為一班女仕公審對象，被質問「90磅都肥？」事後他解釋是混淆了「公斤」及「磅」，前度體重應為90公斤（約198磅）。他表示當初認識前度時，對方只有60公斤左右，他解釋︰「因為嗰時晚晚煲劇食宵夜，瞓醒又食嘢。呢啲係幸福肥，同咗我一齊肥咗係好開心。」

各女主持繼上次被揭中學樣貌的黑材料後，今集製作組將各主持都P成肥妹、肥仔。

Gillian望住P成肥雙下巴及胖面的照片，表現非常嫌棄，加上Doniven補刀話︰「原來Gillian肥咗之後唔得㗎！」，令她更加難以接受，扁嘴投訴話︰「P到連頸都粗埋。」

▲ Karen被製作組P成胖面及雙下巴。

Karen除保留五官細緻外，面部被P成雙下巴及面頰漲了一倍有多，令二人女神形象崩壊。

反觀Jojo的P圖仿如沒有修圖一樣，反而更加好睇，像加了美圖濾鏡。難怪兩位男主持都異口同聲質疑「P咗喇？呢個好偏心喎，無肥過咁喎」，心水清的Karen更質問︰「製作組，點解佢無雙下巴嘅？」

Jojo事後接受訪問時講笑話一向都有收買製作組，她笑言︰「其實都有問返製作組，佢哋話已經有夾硬拉肥咗，因為塊面太瘦，拉完都唔係好覺。我覺得張相似自己大咗肚２、３個月嘅樣。大家都話呢個樣順眼，叫我食肥少少喎。」

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棉花糖女孩

今集有故事的人是「棉花糖女孩」招依婷（Vicky）是名Plus-size model，近排拍了一輯靚內衣照，非常迷人。

她在節目中透露未曾嫌棄過自己的外表，笑言︰「中一、二拍拖，未有concept點先係靚樣。同現任男朋友都係中學同學，畢咗業後至一齊，拍咗拖5年。」

▲ 今集「有故事的人」是Plus-size model Vicky。

Vicky話不要輕易放棄，更不要將自卑放在身上面，扮靚靚出街會增加自信，分享說︰「好多肉肉女鍾意將自卑放喺身上，搞到自己污糟邋遢、唔鍾意著緊身修身衫，畀人望落咪負面。」

可以嘗試化點妝出街，帶點色彩的外形不單讓人感覺正面，亦會增加自信心。