《一擲千金》｜上真人騷僅贏50蚊　29歲漸凍男心碎　網民7日籌過百萬助圓2夢【附漸凍人症8大病徵】

英國真人騷《一擲千金》（Deal or No Deal），讓參加者揀選內藏不同金額獎金的木箱，標示的獎金從幾英鎊至上萬英鎊不等，全憑參加者運氣決定結果。英國一名漸凍人滿心期待參加節目，惟最後僅得微薄獎金。節目播出後，其故事感動不少觀眾，最後有善心人自告奮勇為他設立籌款項目，僅7日已經籌得過百萬元港元。

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綜合外媒報道，英國29歲漸凍人Brad Wale日前參加當地競猜獎金電視遊戲節目《一擲千金》（Deal or No Deal），他在節目中透露自己的病情，表示上節目是為了可以為家人贏得更多獎金，心酸故事讓不少觀眾動容，惟最終只獲得5英鎊（約49港元）獎金。從《iTV》的節目片段中可見，當時開箱前Brad充滿期待，開箱後顯露出失望的神情。其後他接受電視台訪問時亦坦言，當下感覺「心碎和徹底失望」，

「我本來預料上節目就一定可以贏走大額獎金，直到開箱那瞬間看到5英鎊獎金，我差點淚崩，當下真的心碎了。」

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友人設籌款項目 僅7日籌集過百萬

節目在11月30日播出後，Brad收到來自四方八面的慰問和安慰，但他沒有想過在節目中認識的朋友Rochelle Hughes在GoFundMe籌款網站上，主動為他設立籌款項目，希望各界可以慷慨解囊，籌集2萬英鎊（約19.6萬港元）助他達成願望清單。該籌款項目由上周五（1日）至周五（8日）已經有109,020英鎊（約107萬港元），當中有超過9,000人捐款。Brad對此表示非常感激，亦在Facebook發文感謝，

「我本來以為只有我家人會捐錢，沒有想到那麼多人慷慨解囊，除了感謝，我不知道可以說甚麼了。真的非常感謝大家！」

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期待終可實現不可能願望

被問到人生願望清單上有甚麼想完成，Brad表示自己想運用這筆捐款去印度和泰國旅遊，遊歷當地不同文化古蹟和旅遊景點，同時亦希望能夠挑戰一次極限運動，例如在河流上空跳笨豬跳或是跳傘。對於自己有機會完成人生目標，Brad形容「從來沒有想過有生之年可以實現這些不可能的願望」，對於親朋好友及各方善長人翁的祝福，表示感恩。

漸凍人症患者多在3-5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括:

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漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

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