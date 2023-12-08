新聞女王丨台慶劇《新聞女王》大結局劇情率先睇 黃宗澤壓軸現身為續集埋伏線 娛樂 19:38 2023/12/08 分享： 分享： 熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 ▲ 黃宗澤在《新聞女王》大結局現身。 佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，在今晚（12月8日）將播出第15集。不過，內地在今日在內地已公開的《新聞女王》大結局精華片段。當中，最令人驚喜是黃宗澤竟在片段中現身。他的角色名稱古肇華，Man姐（佘詩曼飾）他是石對飛爺（鄧智堅飾）的位有興趣？而古肇華答道：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」而這結局似乎為《新聞女王》續集埋伏筆。新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動 ▲ 《新聞女王》 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 新聞女王丨佘詩曼被「報細數」 以４個字親回獲讚夠耿直 13:14 2023/12/07 新聞女王丨佘詩曼被「報細數」 以４個字親回獲讚夠耿直 新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動 今日 13:03 新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動 新聞女王丨佘詩曼「層遞式喊功」感染力強 Man姐：坐得主播位咩都要報 今日 14:08 新聞女王丨佘詩曼「層遞式喊功」感染力強 Man姐：坐得主播位咩都要報 新聞女王︱陳若思拍逃跑被撞死戲後發燒 女神Amber：用盡晒自己所有嘅嘢去做 今日 13:50 新聞女王︱陳若思拍逃跑被撞死戲後發燒 女神Amber：用盡晒自己所有嘅嘢去做 新聞女王丨高海寧感激觀眾喜歡角色 透露王丹妮有介紹男士認識 今日 16:00 新聞女王丨高海寧感激觀眾喜歡角色 透露王丹妮有介紹男士認識 你可能感興趣 新聞女王丨佘詩曼被「報細數」 以４個字親回獲讚夠耿直 13:14 2023/12/07 新聞女王丨佘詩曼被「報細數」 以４個字親回獲讚夠耿直 新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動 今日 13:03 新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮 認「Man姐」效應多商演活動 新聞女王丨佘詩曼「層遞式喊功」感染力強 Man姐：坐得主播位咩都要報 今日 14:08 新聞女王丨佘詩曼「層遞式喊功」感染力強 Man姐：坐得主播位咩都要報 黃宗澤 新聞女王 TVB 網絡熱話 電視劇