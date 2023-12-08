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新聞女王丨台慶劇《新聞女王》大結局劇情率先睇　黃宗澤壓軸現身為續集埋伏線

娛樂 19:38 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

黃宗澤在《新聞女王》大結局現身。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，在今晚（12月8日）將播出第15集。不過，內地在今日在內地已公開的《新聞女王》大結局精華片段。

當中，最令人驚喜是黃宗澤竟在片段中現身。他的角色名稱古肇華，Man姐（佘詩曼飾）他是石對飛爺（鄧智堅飾）的位有興趣？

而古肇華答道：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」而這結局似乎為《新聞女王》續集埋伏筆。

新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮　認「Man姐」效應多商演活動

《新聞女王》

撰文 : TOPick柴犬出動

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