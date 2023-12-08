社內相親劇透丨第11集劇情預告　Alfred被陳映書表姐Crystal纏上

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第10集劇情講到Hollie活動中又得悉Timo當晚會再去相睇，此時她終於認清感覺，飛奔去向Timo表白…

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

社內相親丨第11集（11/12）

姜泰武Timo（盧瀚霆飾）熱戀的心情無法隱藏，孫賀利Hollie（陳漢娜飾）害怕戀情被人發現，連接聽Timo電話都要遮掩躲藏。

Timo雖然明白Hollie是為他著想，但始終不是味兒……

章成勳Alfred替Timo工作，被陳映書的表姐Crystal纏上，Alfred因為不想映書誤會而隱瞞一切；Crystal單方面認定Alfred是Mr. Right，還跟映書分享感情事，映書不知Crystal口中的那人就是Alfred，於是鼓勵Crystal勇敢爭取所愛。

Timo出差回來後，在同事面前邀約Hollie共進晚餐。Hollie擔心戀情曝光，Timo尊重Hollie的感受，解釋是之前Hollie贏了Team Building活動的獎勵。



Alfred逃避Crystal，令Crystal找上公司，爺爺 (羅家英飾) 對Timo和Alfred的荒唐行為感到憤怒…



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