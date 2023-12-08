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【李廣林逝世】「糧油大王」李廣林上周六離世　享年86歲

社會 20:23 2023/12/08

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「糧油大王」李廣林將通泰辦館發揚光大。（資料圖片）

有「糧油大王」稱譽、三代於西營盤營運通泰超級市場的李廣林，上周六（2日）因身體機能退化逝世，享壽86歲，將於本月29日在香港殯儀館壽山堂設靈。其子李豐年今日（8日）表示，父親安詳離世，一眾親朋好友均在旁邊守候，形容為生前積福所帶來的好福氣。

李豐年指，父親疫情期間走動減少，身體機能出現老化，並憶述父親一生活得豐盛，於入口、批發、零售生意方面建立自己王國，又在社團貢獻所能，於2006年獲頒發銅紫荊星章，獲政府認同及街坊支持，收穫不少友誼。父親離世後，不少朋友致電慰問，亦是對父親一生的肯定和支持。

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他感恩父親一生為家庭、公司、地區的付出，目前最重要先處理父親身後事，至於遺產分配問題則不作多想，強調家人之間一向和洽。至於父親儲下大量珍貴的舊香港火柴盒、戲橋等珍貴史料，會妥為保存，留待日後再定藏品去向。

通泰超級市場前身為李通明創立的通泰行，以售賣糧油雜貨起家，李廣林在六、七十年代接任成為第二代掌舵人後，以「辦館」形式運營，把西環皇后大道西辦館通泰行舊址，改建成香港首間港資超級巿場，進口各類不同產地的食品，並以較實惠價錢出售，讓街坊更易負擔，全盛期有多達逾500種糧油罐頭食品，奠定「糧油大王」地位。李廣林近年已退休，生意交由其子李豐年接手。

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李廣林當年亦積極投身政界，曾是消費者委員會前委員、度量衡十進制委員會包裝小組前主席、港九街坊會協進會前主席、香港食品委員會前會長，更以商家身份表態支持成立《競爭法》，認同法例增加小商戶的議價能力，且獲特區政府頒授銅紫荊星章及香港榮譽勳章。

他還是「傳媒之友」，熱衷回答記者的提問；亦是一名本地收藏家，少至火柴盒、昔日戲院宣傳電影的戲橋，大至墨寶、化石及八、九十年代雜誌封面均有收藏，密密麻麻擺滿辦公室及收藏室內，儼如小型博物館；亦試過編撰《通勝》，每年向巿民免費派發。

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責任編輯：梁薾心

 

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