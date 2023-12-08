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MIRROR成員丨柳應廷《大海少年》MV化身天使　Jer成MIRROR首位推出個人專輯成員

娛樂 20:43 2023/12/08

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Jer推出新歌《大海少年》。

MIRROR成員柳應廷（Jer）在2023年壓軸派台作品《大海少年》是首極之溫暖的歌曲，為樂迷帶來力量與希望，MV中Jer更化身成天使登場，溫柔地提點打算輕生的男主角莫忘初衷。此外，成為首位MIRROR成員推出唱片的Jer，亦分享了他的出碟心情。
 
《大海少年》由Serrini及Him Hui作曲、小克填詞是首讓大家在沮喪絕望之時，陪伴大家的窩心打氣歌。

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《大海少年》

小克歌詞加強力量

Jer在很久以前已收到Demo，一聽Melody就感受到當中的溫暖，他說：「Serrini好似一個媽媽，會教育佢嘅Fans一啲道理，佢嘅歌亦陪伴我渡過一啲唔開心嘅日子，聽完即刻多好多力量，所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌，而家搵到佢寫，成件事好巧合。」

小克的歌詞亦加強了歌曲的溫暖與力量，Jer續道：「呢首歌好想帶俾大家一啲力量、希望，就算生活幾咁唔好，你都唔會覺得得你自己一個，同行仲有好多人，至少仲有我。」

《大海少年》

Jer飾演天使
 
而在MV中，今次找來林子傑（Ronald）飾演失業漢，在前路茫茫感到絕望之時，得到天使的提點，回想起由林耀聲飾演的爸爸，在黃梓樂飾演的孩童年代，就已利用一隻帆船玩具，教曉自己一些人生道理，而Jer就是飾演天使的角色。

他表示：「我喺MV裡面提醒主角，爸爸同佢玩帆船，其實係想教識佢一啲道理，細細個小朋友唔知，覺得純粹係一隻船，但其實爸爸由佢細細個已教佢一個乘風破浪嘅道理，希望佢長大之後，諗返呢件事，會發現爸爸曾經教過一啲咁有道理嘅事情。」

Jer續指：「應用喺長大咗嘅主角身上面，希望佢唔會因為生活上嘅一啲不順利而放棄，我嘅角色就係提醒主角，爸爸細細個已經教過你呢個道理，你已經識咗，你要應用喺生活上面，唔好忘記你嘅初衷。」雖然說是天使，但Jer在MV中的破爛西裝造型十分獨特，值得細心留意。

《大海少年》

推出黑膠特別版
 
近期Jer除了推出新歌《大海少年》外，還成為首位MIRROR成員推出個人專輯《I am the I》，不過今次Jer這次只推出黑膠，他特別分享到這次推出黑膠的原因，他說：「出黑膠碟係由細到大嘅夢想，細細個已經覺得除咗聽之外，黑嘅嘅封套、裡面嘅內容，都係超值得珍藏。」

今次《I am the I》黑膠特別推出兩個版本，封面均由小克繪畫，畫作裡面隱藏了不少跟MV有關的秘密，細心欣賞畫作，相信會有不少驚喜。

《大海少年》

對於成為首位MIRROR成員推出個人專輯，Jer道：「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事，因為身為歌手，要出一隻碟，俾自己同Fans去珍藏，呢個project已經plan咗成年，今日終於出到，正呀！太開心！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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