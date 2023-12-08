【健康飲食】食安中心調查指豬膶粥鈉含量最高　未超世衞上限惟注意份量

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食物環境衞生署食物安全中心今（8日）公布中式粥品的鈉含量研究調查結果，發現豬膶粥平均鈉含量最高，其次是雞粥，不過沒有樣本達「高鈉」水平，即每100克含多於600毫克鈉，但由於每碗粥的分量頗大，即使鈉攝取量未超出世界衞生組織建議的每日鈉攝取量上限為每日2,000毫克，但同時吃幾款有機會過量，中心建議注意食用份量。



中心早前從中式食肆、快餐店和粥品店收集了合共174個較常食用非預先包裝中式粥品樣本，送交中心的食物研究化驗所分析各樣本中的鈉含量，當中包括有配料中式粥、個別可供消費者選擇的白粥底和有味粥底。



分析結果顯示，所有有配料粥品樣本的平均鈉含量為每100克270毫克，鈉含量介乎每100克33毫克至460毫克之間。平均鈉含量最高的幾款粥品為豬膶粥，每100克含330毫克鈉，其次是雞粥，每100克含300毫克鈉、及第粥和皮蛋瘦肉粥也每100克含290毫克鈉。

至於平均鈉含量較低的是兩款以蔬菜為主要配料的粥品，其中粟米粥平均鈉含量為每100克180毫克，而南瓜粥平均鈉含量為每100克220毫克。而在10款並非以蔬菜為配料的中式粥之中，則是魚片粥或魚腩粥的平均鈉含量最低，每100克含220毫克鈉。



研究發現，不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，反映業界可改良製作方法及轉變配料，以降低該些粥品的鈉含量。此外，白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，在烹煮有配料粥品時選用白粥而非有味粥作為粥底可減少進食粥品所攝取的鈉。

中心發言人說，鈉攝取量過高與高血壓有密切關係，而高血壓是導致心血管疾病和中風等非傳染病的風險因素。世衞建議成年人每日的鹽攝取量應少於五克（即2 000毫克鈉）。

中心建議市民留意中式粥品的鈉含量和小心選擇；點選以白粥底而非以有味粥底烹煮的粥品；留意食用粥品的分量，如分量大，可考慮與他人分享；及保持均衡和多元化的飲食。

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責任編輯：黃小冰