【著數優惠】全線一田門市今買滿250元即有9折　日本松葉蟹、安格斯牛西冷、米及壽司等額外有優惠

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一田為慶祝成立33周年，今（9日）於全線一田單一發票購買任何貨品淨值滿250元或以上即享9折，部分貨品如更低至半價，優惠只限1天。

部分優惠如下：

貨品 標準價 優惠價 9折價 HUON VALLEY SALMON塔斯曼尼亞煙三文魚 $77.8 $62.8 $56.5 日本急凍熟松葉蟹腳禮盒裝（俄羅斯原料) $599 $438 $394.2 日本急凍廣島蠔(1公斤) $185 $129.8 $116.8 魚兵衛盛況壽司盛合(33件) $388 $330 $297 美國特選安格斯牛西冷每100克 $69.9 $56 $50.4 南非急凍鴕鳥柳(250克)每盒 $79.9 $59.9 $53.9 家之美食鯊魚嘜燒賣(850克) $89.9 $56 $50.4 花咲白蛋/啡蛋/粉紅蛋(10隻裝) $38.9 $31.9/1盒

$49.9/2盒 $28.7/1盒

$44.9/2盒 荷美爾午餐肉(340克) $54.5 $45/2罐 $40.5/2罐 麥維他消化餅/輕怡消化餅 $21.9 $25/2件 $22.5/2件 維鮮意式鮮蛋條 $29.9 $40.9/2包 $36.8/2包 日本の台所炭燒豬肉乾 $89.9 $59.9 $53.9 金鳳泰國頂級香米(3公斤) $64.9 $49.9 $44.9 山榮安曇野紫菜天婦羅 $32/1包 $36/2包 $32.4/2包 麒麟一番搾(330毫升 x 6罐) $69.9 $44.9 $40.4 王子Ka 4合1洗衣珠/抗菌除蟎洗衣珠(盒裝/袋裝) $101-$131 買1送1 $90.9-$117.9買1送1 MARO 除臭淨油防脫洗頭水無矽配方(480毫升) $90.9 $67.9 $61.1 Tempo x Mofusand 迷你裝紙手巾甜心桃味限量版(18包裝) $26.9 $40/2包 $36/2包

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責任編輯：黃小冰