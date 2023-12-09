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【著數優惠】全線一田門市今買滿250元即有9折　日本松葉蟹、安格斯牛西冷、米及壽司等額外有優惠

社會 09:00 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

（資料圖片）

一田為慶祝成立33周年，今（9日）於全線一田單一發票購買任何貨品淨值滿250元或以上即享9折，部分貨品如更低至半價，優惠只限1天。

部分優惠如下：

貨品標準價優惠價9折價
HUON VALLEY SALMON塔斯曼尼亞煙三文魚$77.8$62.8$56.5
日本急凍熟松葉蟹腳禮盒裝（俄羅斯原料)$599$438$394.2
日本急凍廣島蠔(1公斤)$185$129.8$116.8     
魚兵衛盛況壽司盛合(33件)$388$330$297
美國特選安格斯牛西冷每100克$69.9$56$50.4
南非急凍鴕鳥柳(250克)每盒$79.9$59.9$53.9
家之美食鯊魚嘜燒賣(850克)$89.9$56$50.4
花咲白蛋/啡蛋/粉紅蛋(10隻裝)$38.9$31.9/1盒
$49.9/2盒		$28.7/1盒
$44.9/2盒
荷美爾午餐肉(340克)$54.5$45/2罐$40.5/2罐
麥維他消化餅/輕怡消化餅$21.9$25/2件$22.5/2件    
維鮮意式鮮蛋條$29.9$40.9/2包$36.8/2包
日本の台所炭燒豬肉乾$89.9$59.9$53.9
金鳳泰國頂級香米(3公斤)$64.9$49.9$44.9
山榮安曇野紫菜天婦羅$32/1包$36/2包$32.4/2包
麒麟一番搾(330毫升 x 6罐)$69.9$44.9$40.4
王子Ka 4合1洗衣珠/抗菌除蟎洗衣珠(盒裝/袋裝)$101-$131買1送1$90.9-$117.9買1送1    
MARO 除臭淨油防脫洗頭水無矽配方(480毫升)$90.9$67.9$61.1
Tempo x Mofusand 迷你裝紙手巾甜心桃味限量版(18包裝)$26.9$40/2包$36/2包
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責任編輯：黃小冰

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