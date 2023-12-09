【著數優惠】全線一田門市今買滿250元即有9折 日本松葉蟹、安格斯牛西冷、米及壽司等額外有優惠
社會 09:00 2023/12/09
一田為慶祝成立33周年，今（9日）於全線一田單一發票購買任何貨品淨值滿250元或以上即享9折，部分貨品如更低至半價，優惠只限1天。
部分優惠如下：
|貨品
|標準價
|優惠價
|9折價
|HUON VALLEY SALMON塔斯曼尼亞煙三文魚
|$77.8
|$62.8
|$56.5
|日本急凍熟松葉蟹腳禮盒裝（俄羅斯原料)
|$599
|$438
|$394.2
|日本急凍廣島蠔(1公斤)
|$185
|$129.8
|$116.8
|魚兵衛盛況壽司盛合(33件)
|$388
|$330
|$297
|美國特選安格斯牛西冷每100克
|$69.9
|$56
|$50.4
|南非急凍鴕鳥柳(250克)每盒
|$79.9
|$59.9
|$53.9
|家之美食鯊魚嘜燒賣(850克)
|$89.9
|$56
|$50.4
|花咲白蛋/啡蛋/粉紅蛋(10隻裝)
|$38.9
|$31.9/1盒
$49.9/2盒
|$28.7/1盒
$44.9/2盒
|荷美爾午餐肉(340克)
|$54.5
|$45/2罐
|$40.5/2罐
|麥維他消化餅/輕怡消化餅
|$21.9
|$25/2件
|$22.5/2件
|維鮮意式鮮蛋條
|$29.9
|$40.9/2包
|$36.8/2包
|日本の台所炭燒豬肉乾
|$89.9
|$59.9
|$53.9
|金鳳泰國頂級香米(3公斤)
|$64.9
|$49.9
|$44.9
|山榮安曇野紫菜天婦羅
|$32/1包
|$36/2包
|$32.4/2包
|麒麟一番搾(330毫升 x 6罐)
|$69.9
|$44.9
|$40.4
|王子Ka 4合1洗衣珠/抗菌除蟎洗衣珠(盒裝/袋裝)
|$101-$131
|買1送1
|$90.9-$117.9買1送1
|MARO 除臭淨油防脫洗頭水無矽配方(480毫升)
|$90.9
|$67.9
|$61.1
|Tempo x Mofusand 迷你裝紙手巾甜心桃味限量版(18包裝)
|$26.9
|$40/2包
|$36/2包
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責任編輯：黃小冰