【北部都會區】新田科技城第一期收地涉483億元　分5年度完成支付收地

▲ 政府明年起就新田科技城第一期用地展開收地。（資料圖片）

政府在10月發表《北部都會區行動綱領》，將北都區發展為「國際創科新城」，2027年或之前為所有主要發展項目啟動收地程序。發展局今日（8日）向立法會提交文件，有關2024-25年度基本工程儲備基金整體撥款，其中新田科技城（第一期）收回土地，涉及金額達483億元，較今年初估算多63億元；當局分5個年度收地，其中下年度收地預算近5,747萬元開支，而整個第一期收地在2029年上半年前完成支付。

當局明年就北部都會區所有新土地發展項目制定土地用途和發展方案，2027年或之前為所有主要發展項目啟動收地程序；2032年或之前完成4成土地平整及4成新增單位。

新田科技城佔地約600多公頃，其中一半是創科用地，另一半是住宅及其他商業配套等設施；第一期集中發展北面創科用地。

發展局文件指出，新田科技城（第一期）收回的土地涉及483億元預算，分5年收地，2024/25年度的預算開支為5,747萬元，之後3個年度則分別63.6億元、120.2億元及77.2億元，餘下221.5億元在2027/28年度或之後支付。

483億收地 相當於每人夾6,500元

若以483億元收地開支，以全香港約740萬人計算，相當於每人「夾錢」6,527元；換個說法，483億元亦足以向全港市民派至少6,000元消費券。

另外，元朗南第二期發展收地涉及近58.5億元，而古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段亦涉及160.1億元收地預算，兩者均在2028上半年完成支付；連同新田科技城第一期483億元，3項新界發展收地將近702億元。

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責任編輯：吳雋妍