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海外置業丨豪花3億購入東京高級住宅單位　20多歲內地富二代：父母有幫點小忙

親子 10:16 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

20多歲內地富二代豪花3億，購入東京高級住宅單位。

近年不少人會選擇海外置業，而日本就是港人其中一個移民投資熱點。早前有日本媒體向一名中國女買家進行訪問，該名買家年僅20多歲，但已以價值約3億日圓（約港幣1,600萬元）購入東京市中心高級公寓，而她更表示非常便宜，並指買樓是靠父母資助。

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日本朝日電視台新聞早前訪問了來自中國安徽省的20多歲邱小姐。邱小姐以全現金支付方式，購入位於東京明治神宮附近一幢新落成的969呎高級公寓，公寓位置距離車站僅需步行1分鐘，從窗外便能遠眺國立競技場，地理位置極佳。

邱小姐表示，公寓內最吸引她的是室外開放式陽台，原因是中國有規定高層單位不能設開放陽台。而公寓設計為3房2廳，客廳設有落地玻璃，採光十足；此外也有奢華書房、精緻浴室、廚房等等，一應俱全。

邱小姐表示喜愛日本，本身日語也講得很流利，在美國大學畢業後，她便決定要移居到日本，現時以創作活動謀生，而此行正是為尋覓處所。她所選的公寓價值接近3億日圓（約港幣1,600萬元），她直言覺得划算：「北京的中心地段的房子更加貴。」對於買樓支出何來，邱小姐稱：「我把在老家的房子賣了，剛好有錢支付，就買下這裡。」記者隨後再追問，邱小姐也坦言家人有出錢資助：

父母有幫點小忙。

目前由於日圓走弱，亦因此吸引不少海外買家前來投資置業。而上述節目播出後，引來日本網民回響，對於中國買家的驚人財力感震驚：「20多歲就能買到3億公寓，應該是富豪的愛人吧」、「貧窮的日本人無可能買得起」等等，反應熱烈。

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責任編輯：王明芳

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