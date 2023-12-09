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【肺炎支原體】許樹昌料上升趨勢將持續　呼籲到人多地方戴口罩

社會 10:38 2023/12/09

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許樹昌。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（9日）在電台節目中表示，本港肺炎支原體感染個案8月開始有上升趨勢，8月約有50宗，上月就升至170宗，大部分患者會有上呼吸道病徵，包括發高燒、喉嚨痛等，而其中約有5至10%患者併發肺炎，而患者的普遍年齡為40歲以下。他提到，本港2016年及2019年亦曾出現大量肺炎支原體感染個案，相信現時的升勢或仍會維持一段時間。

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對於有內地有感染肺炎支原體個案，同時出現塑膠化支氣管炎，許樹昌表示，有關情況並非肺炎支原體感染個案獨有，當患者出現嚴重呼吸道發炎、哮喘等都會出現，痰液會邊得較黏稠，如倒模般塞住氣道，家長不用過於擔心，抗生素有助治療。

許樹昌又表示，醫院兒科病房患者近期普遍因感染鼻病毒、腸病毒、副流感及腺病毒入院，當中鼻病毒的患者佔最多，不少出現氣喘，似乎病毒會影響氣管及支氣管。他提醒，感染鼻病毒後發燒，通常數日就會退燒，若出現持續發高燒、氣喘等，就應留意有否出現肺炎跡象，要盡快求醫。

至於新冠病毒，他稱目前處於低位，入院人數不多，惟相信天氣轉涼後，數字可能上升，尤其上一波疫情高峰已是逾半年前。港府上月公布，新一代XBB變異株mRNA疫苗已運送抵港，將優先提供予較高風險人士接種，許樹昌透露，相信政府下星期會公布接種安排細節。

許樹昌也料，流感在冬天會更活躍，料以H3N2為主，過去3年疫情市民較少接觸流感病毒，隨口罩令解除，及社交活動漸趨頻密，感染流感後出現的症狀會較以往相對嚴重。他呼籲市民要注意衛生、勤洗手，到人多擠迫的地方，應佩戴口罩。

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責任編輯：黃小冰
 

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