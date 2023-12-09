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童顏老師丨童顏女老師被保安誤當學生　遭「罰留堂」等家長接才能走

親子 10:46 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

童顏女老師被保安誤當學生，遭「罰留堂」等家長接才能走。

長得年輕竟然也有煩惱？內地一名女老師近日下班準備離校時，竟因外表太年輕，被學校保安誤認為是學生，要求她的家長來接她才能離校，引發一場令人發笑的大烏龍。

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綜合內地媒體報道，事發於周三（6日），江蘇一名女老師當日下午打算下班回家，卻在大門位置被保安攔下。原來保安誤以為她是學生，要求她必須有家長前來接送，才能離開。

儘管女老師極力向保安解釋，自己並非學生，而是該校老師，但保安仍不相信，更把她留在警衛室，甚至把她的照片發到學校教職員群組，詢問眾人該名女老師究竟是哪班學生，令女老師十分無奈。最終群組內有成員即時解圍，女老師才得以順利離校。

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責任編輯：王明芳

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