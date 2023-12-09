  • 25°C
香港時間 : 20231209日 (週六) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音2丨陳俞霏唱《失戀無罪》自揭失婚　林若盈呼籲關注抑鬱症患者家人

娛樂 10:48 2023/12/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

車婉婉被《中年好聲音2》參賽者林若盈（左）感動落淚。

由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審的TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，明晚（12b 10日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制　動感/情感PK賽！》，新回合新賽制，21強選手將以「動感/情感」歌曲進行PK賽。

21強選手將按着上回合獲得的成績，由高至低輪住揀選「動感/情感」歌曲及出場次序，由於有21位參賽者的關係，其中一組將是3人PK賽！本回合將分成上、下半場進行，頭五組會率先進行上半場比賽，尾五組則進行下半場比賽。

中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去

《中年好聲音2》參賽者安雅希唱《心如刀割》。

俞霏獻歷婚姻失敗

本回合設有晉級區和危險區，完成PK賽後，成績較高一位直接晉級，較低者則跌落危險區，上半場將在危險區淘汰一人，下半場再在危險區淘汰一人，綜合上下半場亦會再淘汰一人，換言之本回合總共會淘汰三人。

今集對戰組合如下，動感歌曲組別，有《I Hate Myself For Loving You》麥素華VS《失憶周末》周碧嘉、《瀟灑走一回》袁思樂VS《餓狼傳說》曾蜜詩、《Monica》古淖文VS《結他》朱博文；情感歌曲組別，有《時間都去哪兒了》林若盈VS《Kiss Goodbye》譚輝智、《心如刀割》安雅希VS《失戀無罪》陳俞霏。

《中年好聲音2》參賽者陳俞霏自揭失婚。

綜觀上述對戰名單，安雅希VS陳俞霏最有睇頭，兩人演唱完畢後都指緊張到手震。

以全黑西裝上陣的俞霏獻唱《失戀無罪》，她透露唱這首歌的原因：「前嗰排經歷咗好多事，導致婚姻失敗等等一系列嘅事，覺得揀呢首《失戀無罪》幾好，其實就算一個人獨身都可以好快樂，希望不負呢個舞台同埋自己。」

《中年好聲音2》參賽者林若盈。

呼籲多與家人溝通

今集亦有感人故事，獻唱《時間都去哪兒了》林若盈坦言這首歌是送給患有抑鬱症的媽媽，她眼濕濕說：「作為抑鬱症患者嘅屋企人，其實有好大壓力，時間過得好快，當我回頭睇我媽咪嘅時候，真係發現佢老咗，想同大家講，就算同屋企有咩誤會，其實係可以好好溝通一下。」

眼淺的婉婉感觸淚目，她說：「情緒病喺香港係纏繞好多人，佢哋屋企人係好大壓力，大家要支持佢哋嘅屋企人！」

朱博文追夢過程崎嶇。

而獻唱《結他》的朱博文重提自己崎嶇不平的追夢故事，博文多年前一心打算發展演藝事業，預科畢業後便考入香港演藝學院，同時參加了一個歌唱比賽，但原來學院不容許學生有合約的情況下讀書，博文放棄學業選擇了歌唱比賽，惟最終還是輸掉了比賽，令人生跌落谷底。

博文多年後重拾音樂夢，是為了天上的姐姐，他說：「本身冇再諗過唱歌，但今年3月頭，我姐姐離開咗，今次參加呢個節目，我行返出嚟做呢件事，係希望喺天上嘅姐姐睇到會為我而驕傲。」 

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

中年好聲音2丨周國豐點名大讚顏米羔　曾蜜詩獲谷婭溦指導下即表現大躍進
12:48 2023/11/27
中年好聲音2丨周國豐點名大讚顏米羔　曾蜜詩獲谷婭溦指導下即表現大躍進
中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去
17:19 2023/11/19
中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去
中年好聲音2丨顏志恒2.0唱到爆青筋　暫列首位古淖文妖爆唱《激光中》搶Fo
13:49 2023/11/06
中年好聲音2丨顏志恒2.0唱到爆青筋　暫列首位古淖文妖爆唱《激光中》搶Fo

你可能感興趣

中年好聲音2丨周國豐點名大讚顏米羔　曾蜜詩獲谷婭溦指導下即表現大躍進
12:48 2023/11/27
中年好聲音2丨周國豐點名大讚顏米羔　曾蜜詩獲谷婭溦指導下即表現大躍進
中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去
17:19 2023/11/19
中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去
中年好聲音2丨顏志恒2.0唱到爆青筋　暫列首位古淖文妖爆唱《激光中》搶Fo
13:49 2023/11/06
中年好聲音2丨顏志恒2.0唱到爆青筋　暫列首位古淖文妖爆唱《激光中》搶Fo
中年好聲音 車婉婉 綜藝節目 情緒病 健康問題 TVB

最高瀏覽

校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine\'s幼稚園受熱捧之謎
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine\'s幼稚園受熱捧之謎