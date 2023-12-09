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新聞女王丨飛爺向Cathy傳援辦公室生存之道　高海寧林正峰組CP受注目

娛樂 11:44 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》前晚（12月7日）劇情講許詩晴Cathy（高海寧飾）明知曉欣（陳若思飾）與曉薇（何依婷飾）關係，但仍堅持直播曉欣被追捕過程，結果導致SNK接獲大量投訴。

在昨晚（12月8日）播出的《新聞女王》內，懷疑Cathy在事件中另有企圖的Man姐（佘詩曼飾）出手為曉薇出氣，當正Cathy妹仔咁使，又以「私房菜」一事為難Cathy。

被Man姐處處針對的Cathy約飛爺（鄧智堅飾）飲酒吐苦水，其間飛爺的「有骨感言」暗藏不少辦公室生存之道。

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新聞女王丨辦公室生存之道

當聽到Cathy呻爆自己「一個朋友都冇」時，飛爺即開始講道理：「你自己攞嚟，佐治咪當你朋友咯，你點對佢哋？Book枱咁簡單，你問曉薇佢實答到你，但你去得太盡吖嘛，最易恰嗰個都頂你唔順，因果咯。當初你埋到公子哥兒堆，係因為佐治佢認可你，唔係你同其他女冇分別。」

飛爺續指：「Prime time主播位係人都想坐，但你爭得嚟適可而止吖，到你坐到我呢個位最怕係咩？孭鑊咯，你搞咁大壇龍鳳出嚟，我點撐你呀？」

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新聞女王丨Cathy跌到谷低

在本周《新聞女王》由高處急跌谷低的Cathy，下周將迎來更大低潮，最終幸獲王偉（林正峰飾）伸出援手渡過難關，二人更發展成情侶關係。

由於高Ling與正峰劇中角色在內地均大獲好評，二人在劇中的CP線爆出後隨即引發熱議，除「許詩晴和王偉在一起了」曾登上熱搜，二人的談情宣傳片更打入抖音娛樂榜Top 10，實在不簡單。

高海寧林正峰在《新聞女王》組CP。

撰文 : TOPick柴犬出動

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