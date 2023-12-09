霸氣護妻丨220重磅新娘被酸「用錢買老公」　新郎一番話霸氣護妻賓客無地自容

▲ 內地日前有一對新人行禮期間，出現暖心一幕。

暖心新郎哥！內地有一對新人行禮，由於新娘體型肥胖，重達220磅，令她成為眾人討論焦點，有在席者更嘲笑新娘是用錢買新郎，令新娘相當難過，惟此時新郎卻有一暖心舉動護妻，令在場賓客頓感羞愧。

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在江蘇有一對新人於農村舉行婚禮，其中新娘著上婚紗後，目測體重達220磅；反之新郎形體正常，引來賓客竊竊私語，有人更認為是新娘用錢買愛郎，令新娘十分難受，在宣讀誓言時，因不敵嘲笑而難過落淚。

而在新娘最難過時，新郎不發一言便直接抱住妻子，除了不停安慰她，之後更在眾人面前「霸氣護妻」並表示：

（你們）受邀來是為了祝福，不是取笑我的妻子。

新郎更含淚表示，結婚並非為錢，不論是胖瘦、是美醜、是貧窮或富貴，強調「只要靈魂互相契合，其他不再重要」，並表示他們是真心相愛，無人理解他們的壓力，令在場賓客都發一言，十分慚愧。

事實上，此事早於2022年初已有相當報道，最近再度引起熱議。而新娘本身也並非有錢人，只是一般農村家庭長大，與男友相愛後打算結婚，婚後便會住在鄉下，也並非「用錢買新郎」。

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責任編輯：王明芳