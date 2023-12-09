學童輕生丨日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助　老師一句回覆奈良教育部致歉

▲ 日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助，老師一句回覆奈良教育部致歉。

日本奈良市發生一宗小學嚴重教育過失，當地一名就讀小學3年級的女學生，疑似因校園欺凌而給老師寫上書信：「我希望不再存在」，透露有輕生念頭。但老師收到後卻在上面畫花朵圖案，並留下一句英文：「You can do it（你做得到）」。家長其後向當地教育部投訴事件，當局為此致歉。

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事發於去年，奈良一名小學女生自3年級起遭到同學欺凌，更疑似被腳踢至受傷。女學生於是在6月時，在筆記簿上向班主任寫上「我希望不再存在」，而老師當時就在筆記薄上畫花朵圖案， 以及寫上「You can do it（你做得到）」的英文作回應。

事後奈良市教育委員會介入事件，並與女童的律師表示，女童自前年到去年期間，一直被男同學腳踹並受傷，學校在去年11月亦認定，這是欺凌防止對策推進法的「重大事態」。

涉事老師解釋，寫下英文評語及畫花，是「想要激勵女童而寫」，但教育委員會重申「這是一個欠缺考慮的不恰當書寫」。目前該名女學生被診斷出患有「創傷後壓力症候群」（PTSD）等，正在接受治療中；而當局表示，將盡快公佈調查結果。

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責任編輯：王明芳