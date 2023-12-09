陳子聰赴美接受第二階段手術　何超儀陪伴照顧醫院渡過結婚20周年紀念

▲ 何超儀與陳子聰相濡以沫。

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie），近日獲馬來西亞「第四屆世界卓越企業家品牌名人頒獎禮」頒發「卓越企業家大獎」，表揚她在演藝事業上的努力和堅持，，以及對創意的推動和品質的提升。。

但這次超儀未能親身領獎，由好友導演王凱旋代領，因為超儀自上月初便陪老公陳子聰到美國接受第二階段的手術。而上月14日的結婚20周年紀念，超儀與子聰在醫院內渡過。

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超儀陪伴子聰休養

現時子聰仍需臥牀，他特別請醫院職員幫忙購買一束太太最喜歡的太陽花作為結婚周年禮物，物輕情意重。這是他們第2個在醫院渡過的結婚紀念日，去年結婚19周年當天，子聰亦身在美國同一所醫院接受手術，超儀當時也在丈夫身邊作陪伴。

超儀抱歉未能親身領獎︰「明年如有機會再得獎，我一定與丈夫一同來領獎。」她表示目前在醫院陪伴子聰休養，希望丈夫在今個月中出院，齊回港過聖誕。

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血管撕裂致嚴重內出血

超儀在今年9月在鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道「The Do Show」受訪揭丈夫在去年於澳洲做身體檢查時突然感到肚痛，即時入院檢查，發現有幾條血管撕裂導致嚴重內出血，故馬上進行手術。

而陳子聰做完手術後就昏迷了20多天，而且做完手術後下半身癱瘓了2個多月，並又出現尿管斷裂等問題，由此嚴重暴瘦。

及後經一位名醫建議，在今年4月再安排丈夫到美國尋找治療方案，在當地逗留3星期，院方經檢查後發現陳子聰當時不宜做手術，然後返港休養。而相信現時已是合適接受的時間，所以陳子聰赴美接受手術。