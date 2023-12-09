【區議會選舉】曾國衛：不排除將心意卡說成投票證明屬軟對抗　中央無為區選設硬指標

▲ 曾國衛。（資料圖片）

區議會選舉明日舉行，政府會向投票的市民派發心意卡，有聲音質疑會變投票證明。政制及內地事務局局長曾國衞接受訪問時表示，心意卡的樣式完全一樣，無特別編號，政府也沒有要求公務員需出示心意卡證明已投票，只是希望向市民表達心意，又指經政府一再澄清及強調下，仍將心意卡說成投票證明，「我不排除這是軟對抗的行為」，「不能排除有人利用軟對抗或故意詆譭、抹黑政府的用心情況下，從而破壞選舉。」

曾國衞又不認為社署資助長者中心安排交通和人手接送長者往返票站投票是「谷票」，指政府只是希望提供便利措施，方便有需要的市民投票，選民亦有自己的選擇。對於鄰近邊境票站有近1.3萬人登記，曾國衞指這反映有需求，日後會保留。

被問到中央就今次選舉有沒有指示或要求及是否關心投票率，曾國衞稱，中央希望政府做好工作讓市民安居樂業，並無為選舉設硬指標，最關心仍是最終是否能落實惠民政策。

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責任編輯：黃小冰