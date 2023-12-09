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【釘牌】衛生署撤銷中基長壽日間醫療中心牌照　涉用無牌X光機、未註冊藥物及無牌行醫等

社會 13:04 2023/12/09

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（資料圖片）

衞生署今（9日）宣布，撤銷銅鑼灣中基長壽日間醫療中心的牌照。衞生署早前在該中心進行例行巡查期間，發現中心違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機、涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品、沒有備存完整、全面及準確的病人醫療紀錄，以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料。

衞生署指，中心管有及涉嫌使用的無牌X光機主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響。另外，中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品，一般而言注射用維他命產品可用於治療相關維他命缺乏症。衞生署已要求中心聯絡跟進曾使用懷疑未經註冊藥劑產品的病人，至今未有接獲相關的不良事件報告。

署方指，會於調查完結後，就相關檢控事宜向律政司徵詢意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。衞生署亦已就懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方跟進及香港醫務委員會跟進。

衞生署並提醒曾於上述日間醫療中心接受治療或注射的人士，如有不適，應立即求醫。此外，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

根據《輻射條例》（第303章），管有或使用無牌X光機即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。而根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），非法供應未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

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責任編輯：黃小冰

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