資深男星賴恩奧尼路離世終年82歲　曾演《愛情故事》 《大老千與小鬼頭》等經典作

▲ 賴恩奧尼路主演經典電影《愛情故事》。

70年代憑美國經典愛情片《愛情故事》（Love Story）走紅的美國荷里活資深男星賴恩奧尼路（Ryan O’Neal）昨日（12月9日）於美國離世，享年82歲。

賴恩奧尼路兒子Patrick透過個人社交平台公布父親賴恩奧尼路死訊，Patrick上載一張沙灘日落照片並寫道：「我父親今日安詳地離世了，他的愛人團隊在他身邊支持，愛他，就像他愛我們一樣。」

▲ 賴恩奧尼路兒子Patrick在個人社交平台上載日落照公布父親死訊。

演出無數經典作

出生於1941年4月20日的賴恩奧尼路在1960年開始演藝生涯，當中憑1970年上映電影《愛情故事》走紅，該片更成當年北美全年票房冠軍，此外影片獲奧斯卡7項提名，包括賴恩憑此片獲提名奧斯卡最佳男主角。

《愛情故事》外，他參演的經典作品還包括：《瘋狂飛車大鬧唐人街》（What's Up, Doc?）、《大老千與小鬼頭》（Paper Moon）、《亂世兒女》（Barry Lyndon）、《英雄塚》（A Bridge Too Far）、《神拳小子女強人》（The Main Event）等。

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晚年身體欠佳

賴恩奧尼路生前育有4名兒女，當中女兒泰妲奧妮露（Tatum O'Neal）更於1973《大老千與小鬼頭》與父親齊上陣演出，她還憑此片獲奧斯卡最佳女配角和金球獎年度新星獎。

近年，賴恩奧尼路身體狀況欠佳，在2001年他患上慢性淋巴性白血病，在2012年再不幸患上前列腺癌，此外還有糖尿病、白血病、心臟問題、肩膀勞損與敗血症等身體問題。

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