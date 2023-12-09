李幸倪化身音樂老師Miss Gin拯救音痴　Gin Lee用心教唱《企好》技巧

▲ 「Miss Gin指導「歡樂馬介休」的3位魔音主持。

出名唱得的Gin Lee李幸倪出身音樂世家，父親是樂隊鼓手、母親是歌手，自小便接受唱歌訓練。對唱歌充滿熱誠的她更不時拍攝教唱歌短片，分享唱歌小技巧。

最近她決定「拋個身出嚟」化身「Miss Gin」，親身指導網上平台「歡樂馬介休」的3位魔音主持：凌永豪（Rico）、爆May及梁子龍（龍哥），決定展開「拯救馬介休音痴大行動」。

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▲ Gin細心先了解他們的問題所在。

細心了解問題所在

Gin首先了解3人的問題，才先Rico表示想學「講嘢」：「講嘢半個鐘，唱3、4首歌喉嚨就會沙。」爆May則叫Gin將她重新塑造，因為音準、節奏通通都要處理；龍哥則謂自己突破不到高音，找不到最適合的音調。

正式診症，Gin指出Rico說話時長期壓低聲音，所以說話時音調提高一點聲線便會響，Rico立即照做，聲線猶如銷員上身，他說：「咁會唔會有啲假呢？」Gin即笑問：「你以為你低沉就好真誠咩？」眾人聽後爆笑。

而龍哥的真假音轉換問題，Gin表示十分常見，透過練習便能改善，龍哥便唱出Gin的《企好》副歌一句，Gin教他其中一個技巧如像「打喊路」一樣，當龍哥再唱時，他邊唱邊做出「打喊露」伸展雙手的動作，雖然隨即上到高音，不過Gin、Rico及爆May已經笑到收唔到聲。

輪到爆May，她首先唱一段《企好》，Gin聽過後認為她有音感，沒想像中那麼差，「唔係五音不全，你係聽到，只不過到咗高音，能力上未能令你做到嗰樣嘢。所以去到高音你就求其發啲聲。」更着爆May摸她的丹田，感受丹田的運用。隨後Gin又示範「Humming」及「Bubble」，主要是聲帶及連結胸聲頭聲的練習。

Gin不留情：唔好聽

除拯救3人魔音，另一個任務就是3人要走進錄音室，錄一次Gin的《企好》。當Gin解決3人問題後，便開始分配誰人唱哪一部份，當爆May唱完其中一句後，認真的Gin毫不留情地說：「唔好聽。」眾人又再喪笑。練習完後，4人一同出發錄音室，Gin更請來音樂製作人T-Ma幫手。

最後3人成功錄好《企好》，T-Ma更給他們95分，而Gin則給出90分，在錄音過程中，Gin更發現爆May原來有隱藏天賦，「就係你會唔好心唱咗和音，真係唔係個個人都唱到。你係想唱主音但係唱咗和音，又準喎！呢個好難。」

錄音圓滿結束，爆May表示想聽聽Gin行出真實之門後的第一句的話，Gin亦十分配合邊開門邊說：「唉！陰公呀！」眾人笑到肚痛。