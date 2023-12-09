【嚴重個案】8個月大女嬰及7歲男童分別感染新冠及流感　現氣管炎及併發肺炎情況嚴重

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衞生防護中心今日(9日)公布，1宗兒童感染新冠嚴重個案及一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。新冠嚴重個案，涉及1名8個月大女嬰，其周2起發燒、食慾不振、咳嗽和流鼻水，翌日快測呈陽性，並在周四出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院治理，其後因徵狀惡化獲安排到該院兒童深切治療部，臨床診斷為氣管炎，女嬰現時情況嚴重，仍然留院。她潛伏期內沒有外遊，亦無接種新冠疫苗，但其母親在懷孕前已接受初始新冠疫苗注射劑次。

另外，甲型流感嚴重個案涉及一名七歲男童，他上周6開始出現發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰，並分別於周1和昨日（8日）向私家醫生求診，因出現呼吸困難昨獲轉介到屯門醫院急症室，並入住兒科深切治療病房，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現時情況嚴重，仍然留院。衞生防護中心指，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

中心強調，接種疫苗可有效預防嚴重的新冠及流感個案，高危人士，包括孕婦應盡快接種。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，減低高危人士受感染的風險，並要時刻注重個人、手部和環境衞生。

中心發言人稱，雖然現時的監測數據顯示本地的季節性流感與新冠病毒的整體活躍程度暫未有上升跡象，但流感病毒與新冠病毒在冬季可轉趨活躍並同時傳播，而同時患上新冠與流感的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡。接種新冠疫苗與流感疫苗同樣重要。未曾完成接種新冠和流感疫苗的市民特別是幼童、長者和長期病患者，應盡快接種以保護自己。

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責任編輯：黃小冰