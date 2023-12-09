【非洲豬瘟】元朗新田豬場19隻豬驗出非洲豬瘟病毒　場內全部900多隻豬要銷毀

▲ （資料圖片）

漁護署今日（9日）公布，元朗新田一持牌豬場有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒。漁護署人員昨（8日）從該豬場抽取30頭豬的樣本檢測，結果發現其中19頭豬的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，且為謹慎起見，署方正安排銷毀場內全部900多頭豬隻。銷毀行動將於下星期初開始。



漁護署指，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方；亦已安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，會進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，而為審慎起見，該些豬場也已暫時被禁止運出豬隻，直至另行通知。至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。



署方強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心；又指個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰