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陳嘉桓打破容貌焦慮症　Rose成「30+輕熟女」更自信：不應受外界評語影響

娛樂 15:27 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

陳嘉桓

陳嘉桓（Rose）自與舊經理人公司16長約結束後，工作量反而激增，並當上國際身心靈發展協會創會副主席，及國際皮紋學總會副會長，最近亦擔任香港海洋清潔大使。

Rose現立志於社群服務，如幫低收入和單親家庭，從皮紋分析去了解小朋友的性格，讓父母精準掌握孩子的強弱發展。

近日，Rose以露肩貼身紅裙亮麗打扮，現身力撐好友楊懿珈（Arielle）創立的美容醫療中心。

Rose現身撐好友開的美容醫療中心。

不受外間影響

年紀輕輕已入行的Rose，自小有到美容院扮靚靚，至近年才開始接觸醫學美容。已「30+輕熟女」的她說：「始終年齡層唔同咗，需要做嘅項目都有唔同，同埋依家嘅醫美愈嚟愈進步，及比較普及化，大家都大膽分享自己做咗啲乜嘢項目。」

Rose提及經歷疫情後，很多人在脫掉口罩後產生的「容貌焦慮症」，自爆也曾試過：「前經理人公司曾經畀唔同意見、評語，覺得我長髮適合唔同類型工作多啲，我就好想用返原本嘅短髮，但為咗工作要駁長髮。」

直至去年踏入30歲，Rose覺得不應受外界的評語影響，於是保持著自己的短髮一段時間。她說：「有冇焦慮主要是自己內心夠唔夠強大，多啲自信心，日常改變飲食、作息時間，慢慢改變發自內心的美。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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