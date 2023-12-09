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陳凱琳爆兒子喜歡接觸大自然　回應王賢誌指鄭嘉穎做自己非雙面人

娛樂 16:09 2023/12/09

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Grace即場可餵金剛鸚鵡食果仁，開心之餘，直言要回家同囝囝分享今次難忘經歷。

靚媽陳凱琳（Grace）在今日（12月9日）為銀行舉辦有關保育的親子活動任嘉賓，Grace不但與在場小朋友們大玩「扮動物遊戲」，還親自帶領各位參加者，開展客戶專屬的近距離親親動物之旅，旅程中探訪了樹懶和金剛鸚鵡，讓小朋友透過親身接觸加深對動物的認識，從而學懂愛護動物。

在保護地球及關愛社會同時，Grace不忘分享其對三名兒子的理財規劃，以及與親子保育的教導。

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陳凱琳兒子愛大自然

活動中，Grace笑言今天有「特級任務」在身，事緣大兒子最愛大自然，故得悉媽媽會來探訪不同動物時，即時興奮並希望媽媽事後能告訴他，每種動物的特性及喜好等。

身為「廿四孝媽媽」的Grace，當然全方位偷師，不但與樹懶近距離接觸，還即場詢問動物保育員相關資料，以便回家「交功課」。

與現場小朋友一起與小動物接觸後，盡顯童真的Grace大讚：「因為3個兒子自小喜歡接觸大自然，家中有養甲蟲，證明真心喜歡昆蟲，加上我們有下一代，當然希望給他們一個美好的未來，所以更希望大家可以好好保護地球，關愛社會。活動非常有意義，學懂保護環境之餘，最重要是可以一家人享受天倫之樂，開開心心玩一天。」

邀專業人士解決理財問題

出名「廿四孝媽媽」的Grace除將家中大小事務打理得井井有條，對於其一家五口，包括三名兒子的未來發展更要有良好規劃。

Grace在活動中分享說：「照顧小朋友本身已經有很多事情需要操心，最擔心是他們的健康，細囝11個月，他每次病我都會崩潰，還有大仔5歲，開始面對的升學問題。」但表示理財問題會交予銀行的專業人士幫忙。

Grace與銀行高層溫晞文（左）以及一對小朋友分成兩組玩遊戲。

指鄭嘉穎「好統一」

另外，早前丈夫鄭嘉穎難抽時間埠參加馬國明婚禮，當中「浪費時間」言論更令網民覺得用字不恰當。而日前Grace在網上分享旅遊照，更令網民覺得她令鄭嘉穎與馬國明的不和火上加油。

陳凱琳回應稱自己其實是到摩洛哥工作，只是寓工作於娛樂，豈料由此引來網民責罵，但表示自己沒因此不快，而下次出網上發文會更小心。

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另外，鄭嘉穎表弟王賢誌日前在個人社交平台發文指，有人是「雙面人」，又表示「日久見人心」，令人揣測他所指就是鄭嘉穎。

陳凱琳表示，根本不知王賢誌所指責是誰，但覺得對方是個重情之人，猜想他希望每段關都可保持住最好，而對方與鄭嘉穎應由細認識，或後來二人在成長中少了見面，相信他的言論只是希望他們的關係可一直保持良好而已。

同時，她強調丈夫鄭嘉穎一直都「好統一」並非雙面人。至於丈夫早前的「浪費時間」言論，她稱已解釋過，不想再作回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

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