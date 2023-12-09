【流感季節】袁國勇建議篩查入境旅客 盧寵茂稱考慮代價非專家提出就執行

▲ 盧寵茂表示，考慮是否在邊檢篩查入境旅客，要考慮整個社會代價。（資料圖片）

本港進入冬季流感高峰期，日前公立醫院單日有5,500病人入院。早前港大微生物學系講座教授袁國勇等專家，早前提出在非疫情期間仍要加強邊境對發燒病人的篩查。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）出席活動時回應，指不是某位專家提出，當局就會即時執行，當局還要考慮執行該政策對整個社會帶來的代價，甚至對國際的影響。

盧寵茂回應時指，不同的病原體都會引致上呼吸道感染，當局亦十分關注。他說，不論是流感病毒、新冠病毒、肺炎支原體或其他的一些病毒，都是已知的，在社區內亦已存在，若在邊境的旅客發現亦不出奇。他指，對現有這些已知病原體引起的感染，當局不會採取任何強制措施進行隔離。

對於有專家提出針對一些未知的病原體，會否做多一些採樣，以便早些發覺，他表面感謝專家提出的意見，「但我們要考慮的是代價，「特別如果針對某一些地區來的旅客的話，這政策是有很大的影響。」

盧寵茂強調，每一位專家的提議都會考慮，「但是政策不是某個原因或某位專家提出我們就即時會執行，我們要考慮對整個社會的影響，甚至對國際的影響。」

至於肺炎支原體入院個案急增，他指上呼吸道的感染，包括肺炎支原體，在全球都有不同程度的流行；肺炎支原體暫時沒有疫苗，但有有效的治療方法，它的傳染性、致病率和致死率都不是很高。而肺炎支原體的感染雖然較之前上升，但現在兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字，徘徊在大概每月110至140宗，比較平穩，當局會密切監察。

盧寵茂指，今年流感疫苗的接種率按年高出23%，到現在已經有超過155萬人在政府的免費或資助的疫苗接種計劃中接種流感疫苗。當局會確保不論在公營或私營的醫療系統中，都有足夠的疫苗供應。他又呼籲市民亦要注意個人衞生，在人煙稠密的地方可以考慮戴口罩，特別是高危人群。市民若有上呼吸道感染症狀，應佩戴口罩或留在家中，要出外應戴好口罩。

責任編輯：吳雋妍