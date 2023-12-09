新聞女王丨何沛珈感謝阿佘施嬅助入戲　萬華排球隊成員顏值高【多圖】

▲ （左起）彭翔翎、麥詩晴、黃碧蓮、何沛珈、利穎怡、王菲在《新聞女王》演排球員。

佘詩曼、馬國明、李施嬅TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月8日）一集還出現新個案人物，就是飾演萬華排球隊隊長廖子珊的何沛珈（Roxanne）。

有「東張女神」之稱、兼是去年《香港小姐再競選》冠軍的何沛珈，之前憑《愛‧回家之開心速遞》的椅子舞Hit爆網，這次Roxanne在《新聞女王》中將再有突破性演出，除了要挑戰喊戲及出浴戲，還要挑戰體育潛能飾演排球好手。

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新聞女王丨何沛珈首拍出浴戲

Roxanne受訪時坦言今次演《新聞女王》很大挑戰，除拍攝前兩個月便開始練習，更練到一雙玉手滿是瘀痕：「呢啲瘀痕更加令我感受到作為專業運動員嘅艱辛，我好多謝拍攝之前有呢啲訓練，令我更加容易去了解角色。」

至於出浴戲，Roxanne則坦言是首次拍此類戲，但笑言沒尷尬：「因為入咗戲就會覺得成個場得番我一個，而且我着咗肉色內衣褲去做好防走光措施，冇咁容易穿崩。」

Roxanne續指，因為拍攝時間比較趕，要捱沖凍水涼：「因為當時未開暖水，我沖咗個凍水涼！不過現場同事非常好，準備咗熱水同埋乾毛巾畀我，好多謝佢哋嘅照顧！」

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新聞女王丨感激監製導演信任

而且，Roxanne今次亦是首度挑戰喊戲，她特別感激佘詩曼與李施嬅的幫助：「阿佘同施嬅都係我非常喜歡嘅演員，阿佘更加係我一直嘅偶像！嗰場喊戲係我第一場戲，仲要同阿佘、施嬅兩位前輩同場，心情都比較緊張，佢哋兩個都好好，提我要放鬆投入個角色唔使諗對白，因為子珊已經喺我心入邊，感受吓個角色諗咩就得。」

她又透露喊戲場口不少，故此事前也擔心自己能否勝任，幸全程得到監製及導演信任：「佳導（鍾澍佳）話佢相信我可以做到，我好感激佢嘅信任同鼓勵。」

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新聞女王丨隊員位位顏值高

值得注意的是，在下周播出的《新聞女王》第16及第17集佔據不少篇幅的萬華排球隊成員，除隊長Roxanne是港姐出身，飾演隊員黃思青的黃碧蓮、飾演隊員謝雪瑤的王菲、隊員王春兒的麥詩晴，及飾演前隊長陸詠恩的胡美貽均為港姐出身。

至於飾演隊員彭嘉莉的彭翔翎，及隊員利芝希的利穎怡，則分別曾參加《第12屆全港校花校草選舉2008》及獲封「東張正義女神」，位位顏值指數均相當高；當中Roxanne、胡美貽及利穎怡均曾入圍女飛躍。

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