爆裂點丨張家輝30秒多層次展現8種情緒　笑言每次與林超賢合作都杰撻撻

▲ 《爆裂點》張家輝

由林超賢擔任總導演兼監製，唐唯瀚執導，張家輝、陳偉霆、梁洛施領銜主演的香港電影《爆裂點》，是繼2014年《魔警》後，林超賢再度與張家輝攜手合作的電影。

事隔9年，家輝表示林超賢好像比9年前更有幹勁，就像是要將過去幾年未能好好抒發的動作片拼勁，都要一次過爆發出來似的，因此所有演員都被林超賢逼迫得不敢鬆懈，因為林超賢是不會讓演員自己辛苦的，他會陪演員一齊捱，發揮最極致的團隊精神，誓要將《爆裂點》拍得盡善盡美。

爆裂點丨陳偉霆曾被親兄反對入行 張家輝自爆《激戰》爆肌後遭人鬧

▲ 《爆裂點》張家輝

不顧一切救仔



除動作場面外，家輝在《爆裂點》也演技大爆發，當中一場戲內，家輝所演的邦SIR一直遊走於各人之間以作緩衝角色，無論是他的同袍、線人、家人都好，都需要他的幫助才能解決問題，亦包括他的兒子（丘梓謙飾）。

片中家輝的父子關係相當惡劣，兒子認為父親拋妻棄子愧對自己，邦SIR則希望盡力補救與兒子的關係，因此每當兒子有難之時，都會放下手頭上所有工作，不顧一切去拯救兒子。

▲ 《爆裂點》張家輝

家輝演到崩潰



至於家輝在《爆裂點》演技大爆發這一幕，劇情正正講述他的手機傳來一段關於兒子的視頻，而他需要如此七情上面的演出，才能交代其崩潰到極點的爆裂情感。短短30秒時間，家輝將各種不同情緒，有層次地演繹出來。

看著畫面，從他第1秒收到不明來歷的視頻開始，表現出極度困惑，繼而就是震驚，然後感覺是難以置信，眼神變得惶恐；再到情緒開始激動、驚慌，除眉頭緊皺之外，呼吸也開始變得困難；隨即就是極度傷心、痛心，眼裡開始有淚水在打滾。

家輝繼而發出一聲悲痛欲絕的咆吼，完全接受不了眼前所見的事，那種極度悲痛卻又無能為力的感覺，都能從他臉部的表情看出來。最後，他再來一聲長呼、抽搐，然後情緒達至徹底崩潰，終於不支昏倒了。

▲ 《爆裂點》張家輝

以上一切的表情，只有短短30秒，他都能細緻地演繹出來，完美無瑕，甚至每一個表情轉化，每一刻的內心戲都有完完整整地表達出來，令觀眾單單看著他的演技，雖然還未知道他在看些什麼，但都已經能夠完全感受到他那份痛徹心扉的悲慟！



拍完這爆裂一幕後，家輝更是需要一段時間平復心情。他只坐在拍攝現場，呆呆坐著，連工作人員遞紙巾給他也不要，那種崩潰的情緒久久揮之不去，林超賢看著畫面，當然是感到相當滿意，「張七帝」這個稱號，果然不是浪得虛名的。

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

與林超賢合作容易

面對這場複雜、沉重，又要發揮多層次演技的內心戲，家輝埋位前有沒有任何準備工夫？家輝說：「事前沒有特別準備，因為林超賢早已構思出這場戲，他預先通知了我，我一直將這場戲放在心裡，真的太沉重了！」

他續指：「直至真的拍攝完成，好像將心頭大石放下，一下子回不過神來！而且這一段戲之後，我還要緊接再拍暈倒後的反應，所以（拍完）那一刻，仍然未能反應過來！」

回看這段大考演技的神級演出，家輝笑言：「我早就習慣了林超賢，次次都『杰撻撻』！」