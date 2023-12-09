【區議會選舉】李家超等高官巡視票站　指對票站運作暢順充滿信心

▲ （李家超Facebook圖片）

區議會選舉明天舉行，特首李家超在社交平台發文指，今早（9日）與政制及內地事務局局長曾國衞和選舉管理委員會主席陸啟康到杏花邨一個地方選區票站巡視，指票站人員準備充足，對明天票站運作暢順充滿信心。

李家超又表示，今天是「區選繽紛日」，多個嘉年華活動在全港多區進行，康樂及文化事務署多個展覽館及場地都免費開放，而晚上西九文化區更將舉辦一場大型戶外音樂會，希望進一步提高社會對選舉的關心度和氣氛。他並再呼籲全港選民在明天的區議會選舉積極投票，選賢與能。

政務司司長陳國基也發文指，為了確保各票站運作萬無一失，政府今日舉行大型演練行動，他今午亦與政制及內地事務局常任秘書長到位於皇仁書院的票站，視察演練的情況。他指，票站人員準備功夫非常細緻和詳細，所有有機會發生的問題，都能事前預計得到，並已做好相應的準備，「非常抵讚」，是次選舉也有逾3萬公務員參與，各級選務人員均會相繼進行多次排練，深信明天的選舉會在公平公正、安全有序、高效和人性化的情況下順利舉行 。他也再次呼籲選民明日投票。

▲ （陳國基Facebook圖片）

此外，政制及內地事務局也在社交平台發文指，局長曾國衛今午視察位於上水港鐵站附近的兩所學校所設的鄰近邊境投票站，並一行選務人員必須確保選民把選票投入自己所屬地方選區的票箱內，令選舉井然有序地進行。

陸啟康就稱，選舉的各項安排已準備就緒，工作人員現正進行最後的準備和演練，並會全力以赴執行其選舉職務，確保明日投票和點票過程順暢和準確。今次選舉除設有超過600個區議會地方選區投票站，為約433萬名選民服務外；全港亦設有18個地區委員會界別投票站，供約2,500名地委會界別選民投下該界別的選票。

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責任編輯：黃小冰