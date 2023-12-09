【區議會選舉】多名官員參與「區選繽紛日」　到場派傳單籲市民投票

▲ 政務司副司長卓永興（右四）、財政司副司長黃偉綸（右三）和環境及生態局局長謝展寰（左四）今出席環境及生態局聯同九巴舉辦的「區選繽紛日」古董巴士及電動巴士展覽活動，呼籲選民於明日舉行的區議會選舉中踴躍投票。（政府新聞處圖片）

區議會選舉明日舉行，政府今（9日）在多區舉行「區選繽紛日」，多名官員到場派傳單，呼籲市民投票。 政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸和環境及生態局局長謝展寰，出席環境及生態局聯同九巴舉辦的「區選繽紛日」古董巴士及電動巴士展覽活動。卓永興表示，希望「區選繽紛日」能夠帶給市民一個歡樂的星期六，大家享受完一個愉快的周六後，明日一起為區選投票。

財經事務及庫務局局長許正宇今午到灣仔海濱，向市民派發傳單宣傳區選，指在與市民互動期間，大家都很期望是次可選出心儀代表，他並呼籲市民參與明天選舉，指此為新制下的區議會，對社區及地方行政是一個很大的進步。

商務及經濟發展局局長丘應樺與副局長陳百里等，下午就到荃灣公園向市民派發紀念品，呼籲他們明日踴躍投票。丘應樺早上出席「全民太極日2023」致辭時亦呼籲選民盡公民責任，選出心水人選。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦分別到九龍公園及啟德車站廣場參與「區選樂繽紛」活動，體驗現場攤位遊戲之餘，亦向市民派傳單，提醒明天記得投票。

另外，運輸及物流局局長林世雄亦發表網誌，呼籲政府及公營機構的員工以及各位市民明日一同投票，為居住的社區選賢任能。他指，不少運輸及物流局的工作都與市民日常生活息息相關，無論是大型基建工程、主要幹道規劃，甚至行人路修整、單車徑改道等等，每一項都希望能做到便民利民，區議會是地區把脈的重要諮詢對象。

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責任編輯：黃小冰