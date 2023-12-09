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【區議會選舉】政府區選前夕辦「區選繽紛日」　晚上有音樂匯演及水上煙火表演

社會 18:40 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

（資料圖片）

區議會選舉明日（9日）舉行，政府今（9日）舉辦「區選繽紛日」，在各區舉行多項活動，如西九文化區的翠竹公園今晚舉辦「共建美好社區大匯演」，多間博物館亦免費開放。

「區選繽紛日」其中一個主要活動是7時至10時在西九文化區竹翠公園舉行的大匯演，下午4時起已有不少市民到超跑隊等入場。有市民表示，會否投票是個人選擇，不會受活動影響。 

除大匯演，西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面今晚8時也將上演「冬日維港水上煙火」，M+博物館東南方鄰近海面9時也有無人機飛行表演，市民可在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞，亦有市民指只是希望觀賞表演。

而觀塘海濱也舉行的三項達人拉機挑戰賽，吸引不少市民到場，現場有展示區議會選舉的海報，有參與人士認為，活動有不同年齡及階層人士參與，有助呼籲市民投票。 

康文署下的6個室外場地，包括九龍公園、香港單車館公園、天水圍銀座廣場等，也舉辦包含運動及遊戲元素的嘉年華活動。

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責任編輯：TOPICK港聞組

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