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【謀殺案】大埔寨乪村女子疑焗殺親夫　死者已遇害一周姪兒登門揭發

社會 10:21 2023/12/10

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大埔寨乪村女子疑焗殺親夫。死者已遇害多日姪兒登門揭發。(黃傑偉攝)

大埔林村寨乪村懷疑發生焗殺親夫謀殺案，一名62歲男子在鐵皮屋內死亡，死者52歲的妻子被捕。

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昨晚（9日）11時，警方接報，一名由外地回港男子稱與叔父失聯，到大埔林村寨乪村登門探訪時嬸母拒絕開門，報案人探頭遙望屋內，發現與常煙酒叔父凌亂的環境大相逕庭，恐有意外發生於是報警求助。警員接報到場，女戶主開門並呼喚睡房內男戶主有人登門求見，警員進入2樓睡房後發現男戶主昏迷於床上，經救護員檢驗證實已死去多時。

經調查後今晨警方蒙頭將女戶主拘捕帶回署調查，並於屋內帶走大批證物，及搜查於屋外一輛白色私家車，警方懷疑早於一星期，於月初受害人被妻子焗死於床上。

現場消息指，62歲姓鍾男死者與52歲姓羅妻子生活並不和諧。事主酒後常以妻子發生爭執，並曾須報警解決，其10多歲兒子早前並遷往親友家中暫住，暫未知日後會繼續由親友照顧，還是交由社福機署看管。

消息又指，死者於20多年前遠洋英國從事飲食業後回流，接管家族產業後，與現任52歲內地妻子及10多歲兒子居於上址，經營村內工程工作。死者常煙酒，並會於酒後胡言亂語，與妻子經常發生爭執，懷疑2人早生嫌隙導致悲劇發生。

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記者：陳麗娜、黃傑偉

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