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新聞女王大結局丨《新聞女王》最後一集劇情率先披露　Man姐張家妍等5女飲水泯恩仇

娛樂 12:23 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

黃宗澤飾演古肇華在《新聞女王》大結局現身，出場即與Man姐暗中較勁。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》成熱話，在明晚（12月11日）將播出第16集，不過內地已搶先播出了《新聞女王》第26集大結局。（新聞女王網上看｜第1集至大結局全劇透    每周劇情預告【不斷更新】

最後一集《新聞女王》出動視帝陳山聰飾演精神病患者賴志雄，因為女兒嘉嘉死因不明，於是利器到幼稚園脅持多名小朋友，而「Man姐」文慧心（佘詩曼飾）冒險到幼稚園與賴志雄做專訪藉此申寃。

新聞女王大結局丨台慶劇《新聞女王》大結局劇情率先睇　黃宗澤壓軸現身為續集埋伏線

視帝陳山聰在《新聞女王》演精神病患者。

新聞女王丨輪流飲水泯恩仇

Man姐身處險境，在直播室當主播的「佐治」梁景仁（馬國明飾）也為Man姐安險憂心，更流淚表逹對Man姐的欣賞，稱：「⋯⋯我每一次坐喺度，見到拍檔係佢我就好放心。」

最後，幼稚園脅持事件完結，Man姐平安行出，而張家妍（李施嬅飾）、Cathy許詩晴（高海寧飾）、徐曉薇（何依婷飾）、劉艷（王敏奕飾）也在場。

早已轉到政府機構工作的Cathy遞了一支水給Man姐說：「辛苦晒，飲啖水」，之後她離口飲後把水傳給徐曉薇，徐曉薇飲完交給劉艷，劉艷飲完再傳予張家妍，張家妍飲後傳回給Cathy，5女離口飲水支水泯恩仇。

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新聞女王丨黃宗澤空降SNK News

另外，Cathy轉行當政府官員外，徐曉薇改到仁心基金當院舍主任，Man姐、佐治，張家妍就繼續留在SNK News。

而「飛爺」余英飛因為退休向方太（龔慈恩飾）辭職，他還向方太推薦佐治接位，不過她表示想試新人，於是黃宗澤飾演古肇華壓軸出場，現身SNK News 大堂碰見Man姐。

黃宗澤在個人社交平上載《新聞女王》載圖。

而Man姐問空降的古肇華是否對飛爺位置有興趣？他囂張地稱：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」Man姐即寸爆回應：「我淨係對新聞有興趣。」為《新聞女王》續集埋伏筆。

而黃宗澤在個人微博上載與阿佘在《新聞女王》同場的截圖，寫道：「其實我對女王沒興趣，我是對我的廚房有興趣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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