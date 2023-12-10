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一家團聚丨千萬富豪尋回失蹤25年兒子 窮男秒變富二代現況曝光

家事百科 13:16 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

曾懸賞百萬人民幣尋子的內地千萬富豪解克鋒，時隔25年後，當地警方通過高科技，終於尋回兒子解清帥，當時兒子正在四川打工，近期他們在家鄉河北邢台舉行認親儀式，且贈送樓車補償，兒子回家與父母一家團聚後近況曝光。

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綜合内地媒體報道，被親生父母尋回的解清帥近日在直播時稱，自己從未有「天上掉下個富爸爸」想法，對於父親解克鋒說要送他3套房，車子隨便他 ，他拒絕，因慮到自己從小的生活環境和成長經歷，他可能還駕馭不了這些。

解清帥又稱，剛回家那天，和家人有生疏，之後慢慢覺得親切，很快就融入家庭。目前他已經辭職，並回到河北邢台。

對於網民追問他女友一事，解清帥也首度公開回應。 「我和女友很好的，不希望她受到打擾。」續稱和女友認識2、3年，兩人是異地戀，但關係很好，兩人也曾商量過結婚。 解清帥尋親一事，女友也特別支持。

事件經媒體曝光後，解清帥瞬間走紅，他稱，之前他在家居店裡從事裝修設計工作，打算做一個裝修號，發一些作品， 讓大家了解自己，了解從事的行業，希望透過網路自媒體傳播，改變自己的生活。

如今，關注他的人多了，他希望透過自己影響力，幫助更多的尋親家庭。 


解清帥表示，今後還要照顧爺爺奶奶（養父母的爸媽），在出門與親生父母見面前，爺爺奶奶還叮囑他「好好吃飯，好好照顧自己。」對此，親生父母也很理解兒子的做法，人要懂得感恩。

解克鋒憶述，1998年快過年，他出去做工程，留妻子一人在家一邊照看剛滿月的二兒子，某日下午5時許，解克鋒的妻子去店鋪附近100米的地方買菜，但沒有鎖門，兒子則被放在店鋪後面的屋子。豈料10分鐘，她買完菜回到店鋪，二兒子已失蹤。解克鋒轉述妻子回憶，當時店鋪門口站著兩個年齡約35歲、南方口音的男子，「回來後，兩個男的不見了，孩子也不見了。」

他們立即報警，但最終都無法尋回，夫妻二人之後展開20多年尋子之路，經過多年努力，終於尋回兒子。另解克鋒多年來積累了一些財富，但澄清沒億萬身家，但千萬是有的。

責任編輯：王明芳

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