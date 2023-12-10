大劉千金丨劉鑾雄女兒劉秀盈改名叫「喬喬」　網民問原因：不認你爸了？

▲ 「大劉」劉鑾雄與呂麗君的大女劉秀盈。

「大劉」劉鑾雄早前開記招不點名鬧爆舊愛呂麗君（現名呂姵霖）是「賤人」，更不斷爆金句，引全城討論。不過，大劉與呂麗君的是非，未有影響二人的大女劉秀盈心情。

現年21歲的劉秀盈正在大學讀建築系，此外眾所周知她並非「死讀書」，還有藝術細胞，懂彈結他及鋼琴外，15歲開始學跳芭蕾舞的她更是舞林高手 ，2021年入選香港芭蕾舞劇團，早前參加國際芭蕾舞比賽更奪金獎。

此外，她對芭蕾舞的興趣更感染媽媽，連呂麗君也習舞，早前更參加英國皇家芭蕾舞考試。

大劉千金丨21歲劉秀盈自爆已改名 劉鑾雄愛女文武雙全前途無限

澄清改名與大劉無關

她沒受父母是非影響藝術發展的心情，昨日（12月9日）更新社交平台預告將參與芭蕾舞演出。此外，她還在網上分享綵排短片，並獲不少網民大讚。

同時，劉秀盈最新被發現改名為喬喬，可是她暫未有透露改名後的全名，不過其個人IG已改為喬喬。

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劉鑾雄記招丨呂麗君在大劉記者會後首發文 IG騷芭蕾舞照句句有骨

有網民曾問喬喬是否乳名， 劉秀盈回答：「喬喬不是我的小名。我的大名就是有喬這個字，因為我改名了。」然後有網民問她是否改名為「劉秀喬」，她否認表示：「不是哈哈」

另外，有網民留言問：「你為甚麼改名字？不認你爸了？」劉秀盈回應：「我改名的原因跟我的爸爸沒關係。」

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