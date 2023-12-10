亞洲超星團丨張鎬濂聯手區珀豪硬撼丁子朗　冼靖峰余宗遙決戰黃奕斌

▲ 《亞洲超星團》

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》在昨晚（12月9日）播出的第3集是65名超星練習生的首次公演組隊和選歌對戰環節。

而最終的分組名單及對戰組合如下：《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東；《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《Switch to me》對戰組合，「Switch together」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊； 《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫，VS「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀。

亞洲超星團丨冼靖峰自知舞藝差 江信熹張鎬濂合體組188Club

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

丁子朗指導隊員粵語

綜觀上述對戰組合，《餓狼傳說》和《Lydia》分別上演香港代表PK的戲碼。歌曲《餓狼傳說》對戰，上演張鎬濂加區珀豪VS丁子朗的戲碼；「狼人殺隊」的張鎬濂和澳門代表江信熹，同樣擁有188cm高人一等的身材，加上超高顏值，外形絕對煞食，加上正能量滿滿的區珀豪，實力不容忽視。

丁子朗雖然屬於跳唱新手，但他是隊內唯一會粵語的超星練習生，他將負起指導隊員粵語的責任，加上隊內有初舞台總票數No.2李權哲坐鎮，同樣不容小覷。

▲ 《亞洲超星團》

《Lydia》對戰組合，則有冼靖峰（Archie）加余宗遙（Dez）VS黃奕斌（Hugo）；Archie和Dez雖然唔多跳得，但歌唱實力同樣勁爆，演出以歌唱為主的《Lydia》甚有優勢。

大隻有型的Hugo歌唱、跳舞實力平均，加上隊內有被Rain封做天才的14歲趙天翼甚有睇頭。