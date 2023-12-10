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提早整容丨帶9歲女兒割雙眼皮捱轟 媽媽揭背後1個心酸原因：愈早整愈好

育兒資訊 14:07 2023/12/10

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很多女生都想擁有漂亮的外表，有人會因此整形。日本一位媽媽在網上分享，帶9歲女兒割雙眼皮的經歷，結果惹來不少批評。媽媽解釋背後1個原因令人心酸：愈早整對女兒將來愈好。

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雙眼皮是美麗的標準

綜合日媒報道，日本未滿18歲人士需獲父母或監護人的同意，才能合法進行整形手術。日本媽媽Rucchi早前接受傳媒Vice Asia的訪問，在「Deadly Beauty」影片中講述，讓9歲女兒Micchi割雙眼皮的想法。她認為︰

女孩都需要雙眼皮，我未見過我覺得漂亮的單眼皮女生。雙眼皮很漂亮，也是美麗的標準，我常這樣說。

童年與姊姊對比成陰影

Rucchi憶述童年的不快經歷，她原本是單眼皮，姊姊則是雙眼皮，別人總會讚賞姊姊有一對大眼睛，而她卻被冷待。因此她覺得雙眼皮才是美，這也成為了她的童年陰影。直至她在18歲時決定割雙眼皮，為了有更漂亮的外表，她其後亦多次整形。今天的她樣子標緻，擁有雙眼皮及一雙大眼睛。

她認為等到長大後才整形，別人就會說「你整形了？」，但如果小時候已整形，別人只想到「你從小就長這樣」，因此愈早整愈好。

9歲的Micchi因單眼皮顯得眼睛小，看起來像瞪眼，不時被同學嘲笑。為免女兒重蹈覆轍，Rucchi鼓勵她接受割雙眼皮手術，Micchi也同意了，手術費用約40萬日圓（約2.2萬港元）。不過，Micchi在手術期間出現併發症，原本20分鐘的手術，最後要2小時才完成。

將個人期望投射子女身上

Micchi割雙眼皮後變得更有自信，媽媽則指愈來愈多人讚女兒可愛。不過，有專家認為曾整形的父母會因當中的好處，而想子女也整形，覺得這是為他們好，他們只是將個人期望投射在子女身上。有網民批評Rucchi將自己的想法強加於女兒，年紀小小的孩子根本不懂分析，只是聽從媽媽的說話去做，甚至有網民斥責這種行為是虐兒。

責任編輯︰王明芳

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