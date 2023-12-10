森美遊日拖老婆銀杏樹下慢步放閃　對太太一見鍾情結婚23年勁恩愛

▲ 森美與太太手拖手放閃。

很多香港人都喜歡「返鄉下」去日本旅行，森美在昨日（12月9日）於個人社交網上載多張在日本大阪的旅遊照，相中的他在銀杏樹下，並寫道： 「秋天黃葉嘅代表，大阪，雖然銀杏樹好多都已經落晒葉啦，不過都仲有啲黃色等緊你，晏啲畀埋紅色嘅參賽者紅葉嘅相片畀你睇吓。」

此外，森美更上載與太太陳雅嫻（Veronica）手拖手在銀杏樹下慢步的短片放閃。可是片中只影森美太太的背影，沒有正面出鏡，而且她穿厚褸，不過從雙腿可見，Veronica的腿仍然纖幼，雖然已為一子一女之母，仍然保養相當好。

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森美一見鍾情

現年50歲森美在2000年與Veronica結婚，在現時來說都算「早結婚」，不過Veronica十分靚女，所以不少網民曾半開玩笑指，明白林美為何要早婚盡快「私有化」Veronica。

森美以前接受訪問曾透露，自己是在比賽中認識太太，當時在商台大堂，太太向身邊的人派果汁糖。雙方「觸電」的感覺，是眾參賽者準備上台前，Veronica請森美幫她綁好碎花裙後的蝴蝶結，森美笑謂：「就係嗰一下，綁出事！」

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名校校花由細靚到大

二人拍拖數年後結婚，但當時森美一直未有公開已婚，直到2003年透露將為人父才默認已婚。隨着近年Veronica容貌曝光，大眾才得知她曾當童星，在電影《全家福》中飾演鄭文雅及許冠傑的女兒，當時已是美人胚子。

其實Veronica畢業於名校德望學校，當年更被封校花，據知她還曾在有線電視兒童台任主持人，不過與森美結婚後便專心相夫教子，沒有再在演藝圈工作。

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