【區議會選舉】地區直選下午2時半投票率15.47%　逾67萬人投票

▲ 區議會選舉投票截至下午1時半，地方直選投票率累計13.51%，近58萬6千人已投票。(朱永倫攝)

區議會選舉投票截至下午2時半，地方直選投票率累計15.47%，逾67萬人已投票。地區委員會界別方面，距離截止投票1小時，投票率累計為94.67%，2397名界別選民投票。

地方直選投票時間至晚上10時半；地區委員會界別投票時間於下午2時半截止。

行政長官李家超與多名司局長，分別到所屬票站投票，並呼籲選民投票，共建美好社區。

李家超說，完善地區治理體系後選出的區議員都是愛國者，不會背叛香港及國家利益，亦不會再破壞特區政府管治權，鼓吹港獨，危害國家安全。

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政務司司長陳國基表示，區議會是非常重要的諮詢組織，政府透過區議員了解市民真正需要，從而可以定出更好、更貼合市民需要的政策。對於籌辦區選繽紛日以及音樂匯演開支，他指出，未有計算出相關總花費，但政府籌辦活動是想市民開心，目標並非讓投票率「高多少低多少」，而是認識投票的重要性，政府花錢「應使則使」，區議會選舉對市民和社會重要，花錢是值得。

財政司司長陳茂波與太太投票後表示，重塑後的區議會回歸本質，關注地區事務，為市民就地區事務向政府提供社情民意，讓政府的工作，更貼近社區需要，他呼籲選民抽時間投票，共建美好社區。

律政司司長林定國到山頂一個票站投票後指出，投票是屬於每人作出自由選擇的權利，以及擁有的寶貴資產，這些權利和資產要使用才體現價值和發揮功能，又指這些權利和資產的最大功能和價值，是幫助搞好社區，這是市民的共同願望。

政務司副司長卓永興說，今日是重塑區議會後的第一場選舉，是歷史時刻，具有重大意義。財政司副司長黃偉綸表示，一個好的區議會對香港的未來好重要。律政司副司長張國鈞呼籲選民投票完成公民責任。

全國政協副主席梁振英投票後表示，根據基本法和相關法律，區議會是協助政府做好地區管理工作，令出行更方便、公共衛生做得更好，社會秩序更好，交通亦更便捷。

全國政協常委、西九管理局主席唐英年也呼籲市民投票選出為社區服務的議員，改善社區福祉。

葉劉淑儀：不宜太早斷言投票率偏低

新民黨主席葉劉淑儀現身天后，為新民黨灣仔區候選人黃守東助選。葉劉淑儀表示，除了灣仔區外，其他所有區都宣布告急，她認為今次是改制後的首次區議會選舉，地方選區範圍變大，選民亦需要時間適應，呼籲選民盡快出來投票。

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被問到投票率偏低，是否代表選民不支持新選制時，葉劉淑儀回應稱，區議會選舉和立法會選舉的層次不同，亦不宜太早下判斷稱投票率偏低。對於投票率能否到達政府設立目標的3成，葉劉淑儀則指，政府官員已重申，沒有為投票率設指標。

灣仔區直選候選人包括自由黨宋芝齡、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

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責任編輯：區綽彥