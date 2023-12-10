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徐若瑄離婚丨48歲徐若瑄驚傳離婚　兩大原因導致9年婚姻破裂

娛樂 15:11 2023/12/10

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徐若瑄驚爆已離婚

徐若瑄驚傳離婚！現年48歲的徐若瑄在2014年和新加坡海運富商李雲峰結婚，婚後二人育有一子。可是，在今日（12月10日）台灣有媒體指，徐若瑄上月已恢復單身。

據《鏡周刊》報道，徐若瑄和李雲峰因個性不合，以及常因為工作而分隔兩地，二人在上月協議離婚，至於兒子繼續留在新加坡讀書。

【王力宏離婚】徐若瑄發文透露近況　遭網絡欺凌心靈留傷痕：受到波及的無辜者

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曾在日本發展事業

從徐若瑄在昨日（12月10）的IG發文所見，她現時身在日本工作，但完全沒有透露婚變。而在上周，她還在IG上載與兒子郊遊的照片。

女神徐若瑄在1990年出道，在19歲時更赴日本發展，期間組成黑色餅乾團體並發行唱片，還曾登上日本「NHK紅白歌唱大賽」舞台。於2003年起，她把演藝事業重心移返華語地區。

在2013年，徐若瑄因演出李雲峯有份投資的電影《72小時莎到你》而相識，二人在2014年結婚。隔年，徐若瑄以40歲「高齡」懷孕產子，再加上李雲峯之前婚姻所生的兩個女兒組成5人家庭，而且夫妻二人不時放閃。

徐若瑄與兒子。

曾被指與王力宏有染

在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神在個人微博發文指王力宏濫交，當中她含沙射影指徐若瑄與王力宏為「炮友」。

徐若瑄在網多度呼冤，後來李雲峰更發出聲明力撐徐若瑄，指對一切影射、排謗、侮辱感心疼，稱事件嚴重影響他們一家人生活及傷害夫妻的名譽，表明：「會保護我的妻子，我相信她。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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