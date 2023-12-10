【區議會選舉】多名政商界人士到不同票站投票　籲市民踴躍參與

▲ 多名政商界人士到不同票站投票。（馮漢柱攝）

經改革的區議會選舉今日（10日）舉行，多名政商界人士先後到不同票站投票，並呼籲市民踴躍投票。

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在山頂德瑞國際學校的票站，盈科拓展集團主席李澤楷一開門就到場投票，他指已盡一分力履行公民責任，希望市民都踴躍投票。

恒基兆業地產集團主席李家傑和李家誠亦到票站投票。李家傑指，候選人一定要愛國愛港，這是非常重要，呼籲市民踴躍投票，根據自己對候選人的認識，選出愛國愛港的區議員，共建更美好香港。李家誠則說， 希望尚未投票的巿民踴躍出來投票，選出能服務社區和幫助市民的區議員，共同建設美好社區。

全國政協委員、新鴻基地產執行董事郭基煇及父親郭炳江，今早也到香港仔南島中學票站投票，兩人之後一同在票站外手持心意卡拍照。郭基煇指，選舉氣氛熱烈，很高興能與家人一起投票，希望選出的區議會議員可多聽民意，助政府進行地區諮詢，推動建設美好社區。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及執董郭基泓，上午亦分別到票站投票。郭炳聯稱，投票過程順利，現場工作人員積極協助選民完成投票，鼓勵仍未投票的選民，把握時間投票，為香港和社區選賢任能，共建美好社區。

新世界發展有限公司執行董事鄭志剛亦發相說已經投票，指民生無小事，呼籲市民投票選出最合適的區議員。

周大福行政總裁兼董事曾安業也到票站投票。

信德集團行政主席何超瓊則下午到票站投票，指投票過程暢順有序，票站內職員也十分專業。她期望區議會未來做好諮詢的工作，為市民及區內持份者盡心服務，齊心建構美好和諧社區，為香港持續發展作出更多努力和貢獻。

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責任編輯：梁薾心